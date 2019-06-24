«Кванториум» расширяет границы

Услуги детского технопарка «Кванториум» с этого года станут доступны не только сыктывкарским детям, но и ребятам из некоторых сельских муниципалитетов. Это станет возможным, благодаря мобильному технопарку «Кванториум», который этим летом должен быть доставлен в республику.

Мобильный технопарк представляет собой КАМАЗ с прицепом, который полностью укомплектован оборудованием для работы с детьми на селе. Он будет приезжать в учреждения, которые обладают статусом «Точка роста», потому что именно в этих учреждениях уже существует определенная база, есть оборудование и подготовленные педагоги. В эти «Точки роста» будут приезжать педагоги Республиканского центра дополнительного образования (РЦДО). Для этих целей сейчас набирается новый штат педагогов мобильного детского технопарка.

Мобильный технопарк предполагает работу по шести направлениям: геоквантум, аэроквантум, IT-квантум, робоквантум, промышленный дизайн и виртуальная дополненная реальность.

Обучение ребят будет построено по типу очно-заочной школы. То есть 2,5 месяца ребенок выполняет теоретические задания, затем на две недели в село приезжают педагоги и работают с ним, а потом опять 2,5 месяца теории и две недели практики. В итоге в каждый населенный пункт, где есть «Точки роста», педагог приедет три раза в год.

– В этом году предполагается работа в шести муниципалитетах, но какие именно будут отобраны муниципалитеты, пока не знаю, – рассказала директор РЦДО Наталья Арабова. – Окончательный список будет утвержден на коллегии минобраза 25 июня. Точно знаю только то, что мобильный «Кванториум» будет ездить в село Пожег Усть-Куломского района, так там есть наш филиал и это «Точка роста». Также мы точно поедем в село Визинга. Еще четыре муниципалитета узнаем позже.

По словам Натальи Арабовой, главный технопарк республики расширяет свои границы благодаря победе в федеральном грантовом конкурсе. В этом году два проекта РЦДО при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми выиграли федеральные гранты. Первый называется «Мобильный детский технопарк «Кванториум», а второй – «IT-куб».

– В республике существует один базовый технопарк в Сыктывкаре. Сегодня в минобразе готовится заявка на еще один технопарк в Ухте, – пояснила директор РЦДО. – Детские технопарки обходятся бюджету в большие суммы и потому предусмотрены только в населенных пунктах с населением свыше 60 тысяч, где они точно будут использоваться на всю мощь.

Но у нас все-таки дети живут и в других районах, и они тоже хотят приобщаться к новым технологиям, поэтому мы и решили написать проект для них. И выиграли.

Второй проект – «IT-куб» предполагает подготовку юных программистов. Он откроется уже с 1 сентября на базе «Кванториума» в Сыктывкаре. Сейчас в нем идут ремонтные работы. «IT-куб» предполагает шесть направлений деятельности.

Это программирование Java, Python, C ++ , JavaScript, изучение кибергигиены и системного администрирования.

– При создании детского технопарка мы допустили ошибку, так как не открыли отдельно IT– квантум. Просто мы тогда решили, что везде у нас есть компьютеры и программное обеспечение, педагоги, владеющие этими навыками. Зачем еще отдельно открывать IT-квантум? Но этого оказалось мало. И IT– направление необходимо как одно из базовых квантов. Так как мы этого не сделали сразу, то сейчас написали грантовый проект и получили вместо одного направления IT-квантума целых шесть. Там будет учиться четыреста детей на бюджетной основе, – рассказала Наталья Арабова.

Сейчас в РЦДО набирают новый штат педагогов для работы в мобильном «Кванториуме». Но, хотя у педагогов РЦДО неплохая зарплата и большой отпуск, набор идет трудно – людей смущает ненормированный рабочий день, разъездной характер работы. А работать придется круглый год в режиме: две недели – дома, две недели – в командировке. К тому же работа педагога РЦДО непредсказуема: иногда в летнее время работников приходится отзывать из отпуска для проведения мероприятий в детском летнем лагере, так как в РЦДО – большая летняя программа. Это и лагерь «Кванторианцы на каникулах», и образовательные интенсивы, есть и выездные смены в лагеря на территории других регионов «Инженерные каникулы», «Театральные каникулы» и так далее.

– Сто процентов, что с появлением мобильного технопарка летняя программа еще больше расширится: имея такую базу, мы же должны ее использовать, – пояснила директор РЦДО. – В общем, у наших педагогов сложная, но интересная работа. И прежде чем рассказывать об особенностях работы, мы честно говорим об условиях. Те, кого мы нашли, в основном мужчины. Например, в нашем СГУ есть специалисты по геоинформатике. Они звонят, но, узнав о командировках, отказываются. Сейчас нам позарез нужны программисты на айтиквантум, на аэроквантум, специалисты виртуальной дополненной реальности. Это должны быть люди, увлеченные своим делом. Мы надеемся, что к новому учебному году все же наберем преподавателей. Мобильный технопарк начнет свою работу с октября, а вот IT-куб откроется уже с 1 сентября.

Галина ГАЕВА

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