Уважаемые жители Республики Коми!

22 июня 1941 года – самая трагическая дата в истории нашей страны. В этот день началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная и бесчеловечная. В нашей республике нет семьи, которой так или иначе не коснулась бы эта беда.

Из Республики Коми на фронт ушли около 170 тысяч человек, треть из них не вернулись домой.

Вечная память павшим героям, тем, кто стоял не на жизнь, а на смерть, кто погиб на полях сражений, был замучен в неволе, умер в тылу от голода и лишений.

Наш народ выдержал тяжелейшие испытания, дал отпор фашистскому захватчику и одержал над врагом Великую Победу.

Мы гордимся бессмертным подвигом наших отцов, дедов и прадедов. И, свято храня их память, клянемся передавать историческую правду от поколения к поколению.

Еще много незаполненных страниц в Книге памяти Республики Коми. Благодаря усилиям поисковых отрядов останки павших в Великой Отечественной войне солдат возвращаются на родную землю.

Продолжается работа по увековечиванию памяти героев. Более 13 тысяч воинов из Коми за время войны получили боевые награды. Среди них – 48 Героев Советского Союза и 23 полных кавалера Ордена Славы.

С каждым годом очевидцев и участников Великой Отечественной войны становится все меньше. Тем ценнее и важнее их воспоминания, опыт и пример патриотизма. Дай Бог им крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботы близких. Наш священный долг – быть достойными памяти поколения победителей и сделать все, чтобы эта страшная страница в нашей истории больше никогда не повторилась.

Сергей Гапликов, глава Республики Коми