Знакомство с Марий Эл

Корреспондент издания побывал в братской финно-угорской республике

Коми и Марий Эл географически разделяет только Кировская область. А объединяет две республики финно-угорское языковое родство. Многие жители северной республики любят ездить на отдых в Марий Эл, артисты из Коми гастролируют в Йошкар-Оле, а в Сыктывкаре открываются магазины марийских производителей. Для того чтобы журналисты финно-угорских регионов России и Приволжского федерального округа лучше узнали Марий Эл, марийское министерство культуры, печати и по делам национальностей провело для них пресс-тур. Он прошел с 12 по 15 июня. Участниками тура стали 33 журналиста из двенадцати регионов страны. Приезжали даже корреспонденты из зауральских Салехарда и Ханты-Мансийска. Делегация из Коми оказалась самая большая – шесть человек. В ее составе был и корреспондент «Республики».

На родине йошкиного кота

Столица Марий Эл – Йошкар-Ола (в переводе «Красный город) до 1919 года назывался Царевококшайск, затем до 1928 год — Краснококшайск. Стоит город на берегах реки Малой Кокшаги. И в первую очередь туристы идут на городскую набережную. Несколько лет назад это место преобразовалось как в сказке – здесь были построены дворцы, храмы, и даже жилые дома выглядят по-европейски. Был возведен свой Кремль и златокупольные соборы. Неудивительно, что многие туристы сейчас сравнивают марийскую столицу с Москвой.

Поражает город и массой памятников и арт-объектов. Самый известный из них – Йошкин кот, уже ставший известным туристическим брендом. Он вальяжно развалился, закинув лапу на лапу, на одной из скамеек в центре города. А вот Йошкину кошку видели далеко не все туристы. Корреспондент «Республики» отыскал и этот арт-объект – кошка сидит верхом на коте. Видимо, скоро по городу разбредутся многочисленные Йошкины котята.

Есть в центре города памятники Александру Пушкину (в компании с Евгением Онегиным), Николая Гоголю, Юрию Гагарину, пионеру-герою Лене Голикову, императрице Елизавете Петровне, царю Федору Иоанновичу, первому воеводе города Ивану Ноготкову-Оболенскому, синьору Флоренции Лоренцо де Медичи Великолепному, миланскому герцогу Людовико Моро, голландскому художнику Харменсу ван Рейн Рембрандту, и прочим известным и не очень известным историческим личностям. Есть также памятники молотку, стулу, водопроводной задвижке и букве «Й».

Начался пресс-тур с визита на концерт Всемарийского детского хора, который прошел на сцене марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. Новое здание театра было построено пять лет назад. Притом построено на века. В зале есть орган. После концерта с участниками пресс-тура пообщался министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов. Уроженец Йошкар-Олы, премьер Большого театра, он вернулся из Москвы в родной город. И сейчас помимо министерской должности, является художественным руководителем театра оперы и балета. Он рассказал журналистам о программе пресс-тура и о культурной жизни своего региона.

Основная цель пресс-тура – это освещение общественной и культурной жизни Марий Эл, ее экономического и туристического потенциала, а также популяризация проекта «Унчо (Шоруньжа) – культурная столица финно-угорского мира 2019».

Сырный день в Сернуре

Второй день пресс-тура частично прошел в Сернурском районе республики. На границе района журналистов встречали хлебом-солью, песнями-танцами. В Сернуре расположена масштабная козья ферма местного агрохолдинга. Желающие подработать летом школьники пасут коз на окрестных лугах, потом козы толпятся в очереди на механическую дойку, и снова на луга. А из козьего молока делают сыр и прочие молочные деликатесы. Журналистов провели по цехам сырзавода, показали, как производят детское питание из козьего молока, как выдерживают в хранилищах сыр. Сыры здесь производят на любой вкус: и с плесенью, и с золой, и такой, который можно поджарить. Из сыра делают даже сладкие эклеры. Участники пресс-тура смогли продегустировать все это сырное разнообразие.

Помимо сыра, Сернурский район славится тем, что здесь вырос известный поэт Николай Заболоцкий. В третьем классе сельской школы он делал свой рукописный журнал и помещал там собственные стихи. Дом родителей поэта не сохранился, но в музее воссоздан уголок дореволюционной школы. Посетители могут при желании даже постоять на горохе коленями (так наказывали в царское время нерадивых школяров). Также в музее много предметов по этнографии и истории района. Это зуб мамонта, каменный топор, музыкальные инструменты, орудия труда и даже камень-булыжник (так гласит табличка рядом с камнем, попавшим за витрину). Помимо поэта в местной школе учился советский актер Йыван Кырля – известный по роли беспризорника Мустафы в фильме «Путевка в жизнь».

После сельского района журналистам представили в Йошкар-Оле промышленное производство – предприятие научно-производственной фирмы, производящей чистящие средства и бытовую химию.

Шоруньжа гуляет и поет

Третий день пресс-тура его участники провели в культурной столице финно-угорского мира этого года – в селе Шоруньжа (Моркинский район Марий Эл). Напомним, несколько лет назад Молодежная ассоциация финно-угорских народов и Центр развития коренных народов «Uralic» запустили программу «Культурная столица финно-угорского мира». Она направлена на повышение узнаваемости уральских народов и языков, укрепление финно-угорской идентичности и стимулирование развития регионов финно-угорского мира. Культурной столицей финно-угорского мира были удмуртская деревня Быги (2014), эстонская деревня Обиница (2015), венгерские деревня Искасентдьёрд и город Веспрем (2016), карельская деревня Вокнаволок (2017). Пятым стало марийское село Шоруньжа. В следующем году почетный титул будет носить село восточных марийцев – Мишкино (Башкирия). На звание также претендовали эстонские волость Виру-Нигула и остров Кихну.

Выбор шел как раз в дни пресс-тура, и результаты голосования объявили 14 июня. Как объяснила журналистам председатель жюри, президент Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН) эстонка Кяби Суви (приехавшая на конкурс с полугодовалым сыном), «выбор у жюри был трудный, но представители Мишкино оказались очень мотивированы на победу». К тому же впервые культурной столицей финно-угорского мира станет населенный пункт не финно-угорского региона. Возможно, и Республика Коми когда-нибудь победит в этом конкурсе.

В этот день в селе Шоруньжа (по-марийски село называется Унчо) прошел масштабный праздник, центральное место в котором занял международный фестиваль-конкурс свадебных обрядов «Сÿан пайрем» («Свадебный праздник»). Праздник собрал несколько тысяч участников и гостей, в том числе из-за рубежа. Сюда съехались марийские коллективы не только из Марий Эл, но и из ряда других регионов страны – мест компактного проживания марийцев. За победы в конкурсах фестиваля боролись порядка тридцати коллективов, которые представили на суд жюри творческие номера на нескольких сценах под открытым небом.

Звучали на празднике и коми песни. В Шоруньжу приехал народный коллектив «Сударушка» из Усть-Вымского района. Также коми песни исполнил фольклорный ансамбль «Пӧлян» из коми-пермяцкой деревни Архангельское Пермского края. И хотя марийский и коми языки относятся к одной языковой семье, но понять друг другу коми и мариец не могут – слишком далеко ушли языки. Но, пообщавшись с сельчанами, корреспондент «Республики» нашел несколько слов, которые можно понять без перевода.

В этот же день журналисты посетили Коркатовский лицей, где познакомились с местным образованием и узнали о преподавании марийского языка в Моркинском районе.

Для гостей, помимо концертных площадок, были открыты марийское подворье, мельница, площадки для забав и угощений. Можно было принять участие в мастер-классах, купить изделия народных умельцев, выпить воды из родника Янык памаш. Корреспондент «Республики» дошел и до границы священной рощи Мер ото, расположенной в лесу за селом. Здесь проводят свои обряды местные жители. Более семидесяти процентов жителей села – марийцы. Большинство из них придерживается древней веры предков. На улицах очень чисто, блестит свежий асфальт, возле домов гуляют куры и гуси. Наличники окон и чердаки украшены резьбой, дворы прячутся за высокими заборами. Ворота также украшены. Ни одного разрушенного дома или засохшего борщевика.

– Я никогда не была крещена, – рассказала одна местная бабушка. – Мои родители, деды и прадеды тоже не крестились. Все мы верим в нашего бога Юмо. Поэтому никогда даже в церковь не заходим. Да и не нет у нас в селе церкви. А те марийцы, что крестились, не ходят в нашу рощу. Бог то у всех один, но веры у нас разные.

Последние язычники Европы

В заключительный день пресс-тура его участникам довелось побывать на весеннем молении Агавайрем. Календарно-обрядовый праздник прошел в священной роще под Йошкар-Олой.

Марийцы считаются единственным народом в Европе, который донес до нашего времени в неизменном виде языческую веру своих предков. В Марий Эл несколько сотен священных рощ (кӱсото) для их молений. В священных рощах нельзя рубить деревья, курить, ругаться и говорить неправду; там нельзя использовать землю, строить линии электропередач и даже собирать ягоды и грибы. Нужно жить в согласии с природой.

Главным богом марийцев является Ош Кугу Юмо, который защищает людей от всякого зла и тьмы. Согласно мифам, Кугу Юмо поссорился с людьми из-за их непослушания, и тогда в мир людей явился злой бог Керемет, а вместе с ним несчастья и болезни. Кугу Юмо постоянно сражается с Кереметом за души людей. Тот был младшим братом Кугу Юмо, но натворил столько бед, что добрый бог сослал его в подземный мир. Керемет все равно не успокоился, а когда у Кугу Юмо родился сын, убил юношу и разбросал части его тела в мире людей. Там, где упала мертвая плоть сына доброго бога, тут же выросли березы и дубы. Именно в дубовых и березовых рощах марийцы устраивали свои капища.

Царское, а затем советское правительство всячески боролось с проявлением марийского язычества. Но сейчас эта древняя религия признана официально, и никто не препятствует собираться в рощах для молитв. Больше половины марийцев сегодня признают себя язычниками и регулярно участвуют в обрядах. Последователи марийской традиционной религии осуществляют религиозные ритуалы, массовые моления, проводят благотворительные, культурно-просветительские мероприятия. Они обучают и воспитывают подрастающее поколение, издают и распространяют религиозную литературу. Молением руководят жрецы – карты. Раз в год происходит так называемое Всемарийское моление, на которое собираются тысячи людей.

Моление на праздник Агавайрем проходило 15 июня на поляне перед несколькими вековыми соснами, выросшими в дубовой роще. Перед деревьями на длинную скатерть разложили еду и напитки. Несколько свечей скрутили в единую связку и подожгли. Обряд провели несколько жрецов-картов в высоких белых войлочных шапках. Их молитву сопровождал звук традиционных марийских гуслей – на них играла женщина в платочке. Один из картов стучал лезвием ножа об топор – отгонял злых духов. Остальные участники обряда стояли, обратив ладони к небу. Обряд разрешили снимать с тем условием, чтобы никто не становился перед картами. Впрочем, жрецы довольно благосклонно отнеслись к журналистам и гостям – коллективу коми-пермяков. После обряда всех угостили кашей, блинами и квасом. Затем в костер были брошены жертвы: кусок блина, немного кваса и несколько яиц. На этом обряд завершился, и журналисты покинули рощу. На обратном пути все обняли вековой дуб, чтобы зарядится его силой и энергией.

Завершающим аккордом пресс-тура стал традиционный марийский национальный фестиваль «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов») в Йошкар-Оле. Он широко отмечается в Марий Эл и за ее пределами, там, где компактно проживает марийское население. Любопытно, что этот праздник появился в советское время. В 1920 году решили внедрить в быт марийского народа новые праздники и обряды вместо традиционных. Тогда и придумали праздник Йошкар пеледыш пайрем («Праздник красного цветка», «йошкар» означает красный). Но в 1930-е годы праздник посчитали «узконационалистическим» и запретили. Только в 1965 году его возродили, но сократили в название слово «йошкар».

В столице Марий Эл праздник начинается с костюмированного шествия по главным улицам города до Центрального парка культуры и отдыха. Масштабное шествие возглавляют карты в войлочных шапках. Традиционные костюмы марийцев поражают разнообразием и уникальной вышивкой. В каждой делегации свой гармонист и барабанщик. Праздничное гулянье продолжается до вечера.

Так под звуки марийских песен и дробь барабанов завершился пресс-тур по географически далекой, но родственно близкой республике Марий Эл.

Артур АРТЕЕВ

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