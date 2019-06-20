Ёлка родом с Удоры

Усогорская семья Ведерниковых с начала 80-х растит сеянцы для восстановления лесов

Сейчас в Коми работает только два питомника, где выращивают сеянцы елей и сосен. Один в Сысольском районе, это подразделение Монди СЛПК. Второй – на Удоре, у индивидуального предпринимателя Романа Ведерникова, который самостоятельно заготавливает семена и каждый год выращивает порядка четырех миллионов сеянцев, которые потом уезжают в разные регионы России. На прошлой неделе в питомнике побывал журналист «Республики», узнав историю частного лесного предприятия.

Лесопитомник находится примерно в восьми километрах от Усогорска, но, по словам Романа Ведерникова, немногие местные жители знают, что же это за территория. Зато неплохо осведомлены об удорском питомнике лесопромышленники Северо-Запада, которые регулярно наведываются сюда за посадочным материалом для лесовосстановительных работ.

– Изначально питомник создавался для нужд лесовосстановления в Коми. У нас в районе его организовали, поскольку здесь были интенсивные болгарские рубки. Создавали лесопитомник в конце 70-х, а в 1982 году сюда приехал работать мой отец – Евгений Ведерников. Потом ему передали управление, он стал инженером питомника, – рассказал предприниматель. – А в 2006 году ввели новый Лесной кодекс. И если раньше лесхозы сами вели работы по лесовосстановлению и сами их принимали, то теперь эти функции разделили. Все работы – выращивание сеянцев, лесовосстановление, рубки ухода передали в частные руки.

Таким образом, лесопитомник на Удоре стал фактически бесхозным. Евгений Ведерников, проработавший здесь много лет, оставить его без присмотра не мог, так что решил взять его в свои руки, оформил аренду земли на 49 лет. А через год уговорил сына взять руководство предприятием на себя. Так что сейчас это фактически семейное дело – сын во главе, отец – главный помощник и советчик, супруга сына – бухгалтер. Есть еще водитель, а остальные – сезонные работники, которые нанимаются на пару-тройку месяцев, когда нужно заготавливать и перерабатывать шишки на семена, полоть всходы.

– Вообще в таких питомниках обычно человек пятнадцать работает, но мы и так справляемся, – говорит Роман Ведерников. – Я вот не просто руководитель, а еще и тракторист, и разнорабочий. Так что, честно скажу, за счет такой экономии на кадрах доход выходит хороший.

Во времена СССР в Коми работало шесть лесопитомников, сейчас из них остался только один – под Усогорском, а тот, что у Монди СЛПК был создан уже в этом тысячелетии.

– Большую часть саженцев берут организации из-за пределов Коми. Из Карелии, Архангельской, Кировской областей. Сейчас примерно 90-95 процентов сеянцев уходит из нашего региона. Из Карелии как-то приехали: «Мы заберем у вас все, что осталось!». У них не хватает посадочного материала, потому что местные власти строго обязали: сколько вырубили, столько и посадили. У нас, на мой взгляд, сажают недостаточно. Может, считают, что у нас лес и сам неплохо восстанавливается? За год мы выращиваем обычно четыре миллиона сеянцев, а могли бы с нашими площадями и 10 миллионов, – поделился собеседник издания.

Впрочем, удорский лесовод рассчитывает, что в скором времени темпы лесовосстановления в Коми несколько возрастут: в марте этого года закон обязал связистов, энергетиков, газовиков, нефтяников и прочих промышленников, строящих линейные объекты, компенсировать вырубки. То есть, сколько леса свалили при строительстве той или иной магистрали, столько же и нужно посадить в другом месте. По словам Романа Ведерникова, на него уже выходили нефтяники с просьбой не просто продать сеянцы, но и организовать их посадку. Так что в скором времени сезонных рабочих нужно будет нанимать больше.

– Да с этим проблем нет, часто звонят и спрашивают, нет ли работы в питомнике, – говорит предприниматель.

Работа в лесопитомнике начинается с заготовки семян. Но происходит это раз в пять-семь лет, когда случается урожай у хвойных. Семена ели удорские лесоводы, например, заготавливали в 2012 и 2018 годах.

– Шишки, висящие на елях, можно каждый год видеть. Но они – пустые, мы их ложными шишками называем. Еловые шишки, когда воздух сухой, раскрываются, семена из них вылетают, а когда влажный – снова сжимают чешуйки. Такие шишки могут годами на дереве висеть, хотя семян в них давно нет, – объясняет Роман Ведерников. – Когда свежий урожай шишек собираем, бывает и старые с ними попадаются.

Прежде чем начать массовый сбор семян, в сентябре собирают опытную партию, которую отправляют на анализы в Центр защиты леса, где проверяют, вызрели ли семена, всхожие ли они. Потом, когда готовы результаты, бригада сборщиков идет в лес, происходит это обычно уже поздней осенью или в начале зимы. Собирать упавшие шишки под елками – дело неблагодарное, в них, скорее всего и семян-то мало. Поэтому бригада направляется на делянки, где идет лесозаготовка, там можно спилить ветви сразу с гроздями шишек от деревьев, которые все равно пойдут на переработку. Вроде бы – дело хорошее, сваленное дерево используется по полной, даже шишки не пропадают, но не всегда удается договориться с лесозаготовителями из-за требований техники безопасности, ведь им придется на какое-то время останавливать работы на участке.

Собранные шишки везут в ангар, сушат, пропускают через отбивочный барабан, чтобы вылетели семена. Потом семена идут в машину очистки, где им «подрезают крылья». Крылышки семечкам нужны, чтобы их ветром относило на большие расстояния, дабы новые деревца не росли кучно вокруг старого. А в лесопитомнике им летать ни к чему, да и через отверстия сеялки семена с крылышками не пройдут.

Сейчас все оборудование в ангаре у Романа Ведерникова остановлено, сдвинуто в угол или демонтировано, потому что в ближайшие годы не понадобится, даже если случится вдруг урожай шишек раньше времени, собирать их не будут, поскольку заготовили семян с запасом на годы вперед. О зимних работах здесь напоминают только горстки старых крылышек, разлетевшиеся по углам ангара.

До весны собранные семена хранятся в плотно закупоренных бутылках, а в начале марта тем из них, что предназначены для посева в этом году, устраивают снегование – мочат и погружают в снег. Так же происходит и в природе, когда деревья выбрасывают семена весной. От такой процедуры семена закаляются и стратифицируются – оболочка становится менее плотной и улучшается всхожесть. А через пару месяцев, когда зацветает черемуха, на поля питомника выходит трактор с сеялкой, и в теплые летние дни из земли к солнцу начинает тянуться густая поросль маленьких сосен и елей.

Площадь лесопитомника под Усогорском – 51,6 га, больше половины пока не используется, на оставшейся работает так называемая пятипольная система севооборота. На первый год поле засевают горохом и овсом, осенью их перепахивают, за счет этого земля удобряется. На второй год земля отдыхает, и лишь на третий засевается хвойными деревьями, которым потом надо еще от двух до четырех лет, чтобы дорасти до стандартных 10 сантиметров – меньше сеянец быть не должен. Может, конечно, быть и больше раза в два, но опыт показывает, что переростки приживаются хуже.

Все лето плантации елей и сосен пропалывают три местных жительницы.

– Посмотрите, как чисто наши девочки работают – ни единой травинки не остается, только сеянцы. Тут получается двойной эффект, не только сорняки удаляются, но еще и земля рыхлится, – говорит Роман Ведерников. – Кроме того летом, если стоит жаркая сухая погода, сеянцы нужно поливать, вон там, видите, в конце поля стоят уже бочки для воды.

Сеянцы, доросшие до нужного размера, обычно начинают готовить к отправке 30 апреля, начинают их выкапывать. Работа в эти дни идет без выходных, невзирая на майские праздники.

– В некоторых питомниках сеянцы складывают в мешки, из-за этого посадочный материал плохо переносит перевозку, сохнет. Поэтому многие предприятия, которые закупают сеянцы, предпочитают брать с закрытой корневой системой, в торфяных «стаканчиках», – рассказывает Роман Ведерников. – А мы выращиваем с открытой, но они при перевозке хорошо сохраняются благодаря тому, что мы их упаковываем в специальные ящики, в которых корни не пересыхают. Питомники, где выращивают сеянцы с закрытой корневой системой – это, конечно, новый тренд, и у него есть свои плюсы, но и минусы тоже.

Основные работы на питомнике – с весны до осени, а потом, когда выпадает снег, делать здесь практически нечего. От зимнего безделья активный Роман Ведерников придумал себе много новых занятий.

– Многие жалуются, что в Удорском районе работу не найти, а меня она сама находит, – смеется предприниматель. – Начал заготавливать лес на топливо для котельных, дороги от снега чистить. Потом взялся за восстановление болгарского Дома приемов, не мог смотреть, как он просто так пропадает заброшенный.

В порядком обветшавший Дом приемов в Усогорске он вложил уже семь миллионов рублей, говорит, что еще три миллиона, как минимум, надо. Постарался по максимуму восстановить сохранившиеся оригинальные ставни, деревянную резьбу в интерьере. Громадная деревянная люстра, уже изрядно поломанная местными хулиганами, сейчас лежит в ангаре, недостающие резные детали можно сделать заново, а вот стеклянных плафонов по размеру никак найти не удается. После окончания ремонта Дом приемов станет небольшой благоустроенной гостиницей, его можно будет сдавать под проведение различных торжеств. А раз гостиница будет, то стоит в дальнейшем заняться и туристическим бизнесом. Хотя, по словам предпринимателя, пока для него это направление чисто для души, скорых доходов он от него не ожидает.

Так что сейчас Роман Ведерников беспрерывно ездит из Усогорска в питомник и обратно – ход ремонта контролировать, и на полях горячая пора, тоже присматривать надо. Впрочем, как он шутит, есть у него добровольные помощники-сторожа, два медведя, регулярно заходящие на территорию питомника – один бурый, другой черный с белой «манишкой». Сначала думали, что мишки постоянно будут пастись на гороховом поле, однако они облюбовали пашню, сидят на ней по весне и старательно выкапывают личинки майских жуков, на работающие по соседству трактора даже внимания не обращают.

Кроме медведей по соседству живут бобры, устроили плотину на речке Ус совсем рядом от конторы питомника. Но эти свои порядки здесь завести не пытаются, в отличие от муравьев, которые решили устроить на поле ферму – занесли однажды туда своих «коров», сосновую тлю, которая, активно кушая, чуть было не загубила урожай сеянцев. С тлей справились при помощи специальных препаратов, а муравьев наказывать не стали, пусть живут и дальше в своих муравейниках, лишь бы снова «животноводством» не занялись.

В планах у лесовода использовать обширную территорию еще и под посадку ягод – смородины и клубники, чтобы потом замораживать их и отправлять на продажу.

– У нас с одного куста смородины можно ведро ягод набрать, – говорит Роман Ведерников. – И местная администрация уговаривает этим делом заняться. Так что, скоро, наверное, у меня тут еще и «виноградники» будут, а не только ели с соснами.

Анна ПОТЕХИНА

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