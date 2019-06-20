Путешествие «Вокруг света» с «Комиэнерго»

Предприятие в честь юбилея подарило сыктывкарцам праздник

15 июня «Комиэнерго» исполнилось 55 лет. Накануне юбилея, 14 июня, энергетики устроили для всех сыктывкарцев и гостей города праздник, который назвали «Вокруг света». На дворовой территории здания «Комиэнерго» по улице Интернациональная разместились несколько площадок, на которых гости праздника могли погрузиться в удивительный мир энергии и света. Тем, кто успешно завершит путешествие, собрав пять жетонов за выполнение разных заданий, полагались памятные сувениры от юбиляра.

Для начала участникам праздника давали возможность почувствовать себя электромонтерами, поднявшись на высоту линии электропередачи. Дети восприняли предложение с энтузиазмом, и наперебой тянули родителей к скалодрому. Взрослые же поначалу поглядывали на это сооружение с недоверием, но организаторы объясняли, что у юных «энергетиков» будет надежная страховка, поэтому травма им не грозит. Спустившись на землю, участники испытания делились впечатлениями. Звучали возгласы «Круто!» и «Здорово!».

На площадке, которая называлась «Удивительный мир электричества», был установлен макет квартала с жилыми домами и линиями электропередачи. Посетителям площадки предлагали поразмышлять о роли электричества в нашей повседневной жизни, о том, как оно образуется, как попадает в дома. Обычно о значении этой невидимой энергии, без которой невозможна привычная жизнь, не задумываются – до первого отключения.

На макете ярко горели уличные фонари, уютный свет лился из окон домов. Картина менялась после обрыва на линии электропередачи. «Света нет, компьютер и телевизор не работают, даже воду в чайнике не вскипятить», – перечисляли участники праздника проблемы, которые возникают при отключении электричества. И тут на помощь приходят энергетики, задача которых – определить причину аварии и устранить ее в установленный срок. Лишь после этого жизнь возвращается в нормальное русло, и люди могут пользоваться привычными благами цивилизации.

Все желающие могли примерить на себя рабочую одежду энергетика. И тут самыми активными участниками шоу были дети. Для многих костюм оказался тяжеловат. Малыши еле передвигали ноги в «электронепроницаемых» ботах, прижимая спадавшие резиновые перчатки и придерживая сползавшую набок защитную каску, но с гордостью позировали рядом с манекеном электрика, одетого по всем правилам.

– Новая смена растет, – умилялись родители-энергетики, глядя на детей в рабочей одежде.

Приказ о создании районного энергетического управления «Комиэнерго» был подписан 15 июня 1964 года. К 1960-му году на территории республики было уже множество локальных, изолированных друг от друга энергоузлов, принадлежащих разным организациям и ведомствам, где использовалось 1916 электростанций. Стало ясно, что необходимо объединить разрозненное энергетическое хозяйство на базе единого организационного центра.

По заказу РЭУ ленинградским институтом была разработана «Схема энергосистемы Коми АССР» на ближайшие 10 лет. К 1982 году было в основном закончено формирование энергосистемы.

29 декабря 1982 года в 22 часа 22 минуты энергосистема Коми была включена на параллельную работу с Единой энергосистемой Европейской части СССР. С завершением строительства в августе 1985 года ВЛ-220 кВ Инта-Воркута и Воркутинский узел был подключен к Единой энергосистеме.

За первые 20 лет деятельности РЭУ «Комиэнерго» построило более 3 тыс. км линий электропередачи 35 кВ и выше, уровень централизации электроснабжения республики достиг 98 процентов. Установленная мощность электростанций увеличилась почти в 6 раз, что вдвое превысило темпы роста по стране.

Получить жетон можно было за ответ на вопрос об истории «Комиэнерго». Гости, конечно, рассчитывали на легкие задания. Но организаторы праздника подошли к подбору вопросов для викторины серьезно. Не только людям, далеким от энергетики, но и сотрудникам компании непросто было угадать, в каком году «Комиэнерго» разделилось по видам деятельности или в каком году энергосистема Коми стала частью Единой энергосистемы страны. На этом этапе жетоны часто выдавались не за правильный ответ, а за участие и волю к победе. Хотя у некоторых сотрудников компании ответы буквально отскакивали от зубов.

Для детей организаторы приготовили компьютерные игры и тесты на знания по электробезопасности. Задания и вопросы там были, конечно, полегче. Многие участники – дети энергетиков – с самого раннего возраста могли ответить, например, на вопрос «какие предметы можно вставлять в электророзетку?». Создатели теста предложили несколько вариантов ответов, среди них были и откровенно неверные – ножницы, гвоздь. Но участники выбирали единственно верный ответ – в розетку можно вставлять только вилку электроприбора.

На пятой площадке праздника каждый мог стать диспетчером и собрать карту-пазл электроснабжения Коми. Во время составления пазла гости праздника узнавали, что фиолетовыми квадратами на карте обозначены станции, на которых вырабатывается электроэнергия. Эти станции расположены в Воркуте, Инте, Печоре, Сосногорске и Сыктывкаре. Их соединяют электрические сети. Желтым цветом обозначены линии напряжением 220 кВ. Они идут из Воркуты на юг республики и соединяют энергосистему с энергосистемой всей страны. Остальные сети напряжением 110 кВ и ниже, они обеспечивают электроснабжение городов, районов и населенных пунктов республики.

В фотозоне посетители могли сфотографироваться в «костюмах» супергероев, которые несут энергию, или сделать снимок на память с мишкой в костюме энергетика.

Тех, кто прошел все испытания, собрал пять жетонов и получил сувенир, ждал приятный сюрприз – шоу «Никола Тесла». В полутемном помещении гостей праздника встречал загадочный повелитель электроэнергии, известный сотрудникам компании как инженер отдела метрологии и контроля качества электроэнергии «Комиэнерго» Алексей Санько. Но детям он казался настоящим волшебником: по мановению его руки электричество передавалось по воздуху без всяких проводов, в руках у зрителей сами по себе зажигались лампы дневного освещения. Наверное, в тот момент, когда совершалось это маленькое чудо, в помещении не нашлось ни одного человека, который бы не вспомнил о световых мечах из «Звездных войн». Маленькие гости фестиваля, почувствовав себя в роли юных рыцарей-джедаев, буквально немели от восторга.

Как объяснил Алексей Санько, никаких чудес в передаче электроэнергии по воздуху без проводов нет, все основано на законах физики. Такие эксперименты еще в начале прошлого века проводил выдающийся инженер-электротехник и изобретатель Никола Тесла, в честь которого и названо шоу. Во время красочного представления из Алексея буквально летели искры – такой эффект был вызван прохождением по телу тока, который не причинял никакого вреда. Впрочем, всех зрителей организатор шоу предупредил, чтобы они ни в коем случае не пытались проводить такие эксперименты дома с обычной проводной электроэнергией: она для этого не предназначена и может причинить вред.

Одной из активных участниц праздника была девочка Ксюша, которая прошла испытания на всех площадках. Она уверенно отвечала даже на вопросы взрослой викторины «Что? Где? Когда?», быстро сложила карту-пазл электролиний Коми и помогла «ликвидировать порыв линии электропередачи» на площадке «Удивительный мир электричества». Отец Ксюши – заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала «Комиэнерго» Сергей Вахрушев – даже не скрывал, что готовил дочь к викторине и конкурсам. Ксюша – представитель третьего поколения энергетиков в семье, возможно, вслед за отцом и дедом продолжит династию, поэтому должна уверенно чувствовать себя в мире электроэнергии. Сама девочка отметила, что проходить испытания было интересно и весело, но больше всего запомнилось световое шоу «Никола Тесла».

Сергей Вахрушев высоко оценил организацию праздника и сообщил, что к следующему юбилею «Комиэнерго» подготовит для гостей новые сюрпризы.

Как отметили в пресс-службе предприятия, путешествие «Вокруг света» – это главное событие года, посвященное празднованию юбилея «Комиэнерго». В перечне мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, различные спортивные и культурно-массовые события. Уже состоялись лыжные гонки, конкурс детского творчества «Энергетика глазами детей», соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». Впереди состязания в других видах спорта. А осенью для школьников и студентов во всех подразделениях «Комиэнерго» пройдут «Дни открытых дверей».

Людмила ВЛАСОВА

Фото «Комиэнерго»