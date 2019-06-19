Межбюджетные трансферты на реализацию нацпроектов

Глава республики Сергей Гапликов принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России. Оно состоялось в Москве под руководством вице-премьера федерального правительства Виталия Мутко.

Как сообщает пресс-служба руководителя региона, главными темами заседания стали сбалансированность бюджетной системы, план реализации стратегии пространственного развития, а также развитие моногородов.

В заседании приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, представители парламента страны, главы регионов.

– Основное направление – это выполнение национальных проектов, которые мы запустили в прошлом году и которые должны помочь достичь всех целей национального развития, определенных президентом, – подчеркнул Виталий Мутко.

По мнению Виталия Мутко, для достижения целей национальных и федеральных проектов в заданные сроки важно отрегулировать бюджетные отношения таким образом, чтобы в максимально сжатые сроки довести денежные средства до конкретных исполнителей.

– Правительством Республики Коми эта работа ведется активно. Заключаем дополнительные соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию задач федеральных проектов. Десять уже заключили, в планах подписать еще четыре дополнительных соглашения, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Всего в этом году на реализацию национальных проектов на территории Республики Коми с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета предусмотрено более шести миллиардов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru