«Зарни ёль» выступит в Сербии

Ансамбль народной музыки «Зарни ёль» («Золотой ручей») Коми республиканской филармонии даст несколько концертов в Сербии. Трехдневные гастроли начнутся 20 июня с концерта в Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде.

Одним из главных запланированных выступлений станет участие ансамбля «Зарни ёль» в программе XII Международного фестиваля «Тамбурица фест». Вместе с солистом филармонии, лауреатом международных конкурсов Сергеем Плюсниным артисты выступят в городе Нови-Сад – в Петроварадинской крепости на берегу Дуная. Они представят на фестивале инструментальные произведения, неаполитанские песни, арии из оперетт и русские романсы, карело-финскую польку.

В Нови-Саде коми артисты также представят для детей литературно-музыкальную постановку «Сказка о попе и работнике его Балде». Она создана к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина при поддержке гранта главы Коми и является первой частью цикла «Лукоморье». В постановке звучит текст пушкинской сказки, а также обработки русских народных песен, фрагменты музыкальных произведений Модеста Мусоргского и Игоря Якушенко в аранжировках Сергея Гусева. В программе используются элементы кукольного театра. Вместе с музыкантами историю Балды сербским юным зрителям расскажет солист хоровой группы Государственного ансамбля «Асъя кыа» Дмитрий Уляшев.

Договоренности о поездке были достигнуты в рамках «Дней российской духовной культуры», которые прошли в Белграде в феврале этого года.

Артур АРТЕЕВ

Фото filarmoniakomi.ru