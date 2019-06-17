Дома для престарелых прирастут новыми корпусами

Три психоневрологических интерната республики в ближайшее время расширят свои площади. Так, строительство новых корпусов общей вместимостью 260 коек планируется в Тентюковском интернате Сыктывкара, Кунибском интернате Сысольского района и Летском интернате Прилузского района. Об этом сообщил 14 июня депутатам Госсовета Коми и.о. министра труда и социальной защиты Валерий Коротин в ходе выездного дня депутата.

На этот раз на примере Тентюковского ПНИ народные избранники знакомились с качеством социального обслуживания населения в стационарной форме. Директор интерната Александр Южин рассказал, что в основном корпусе сегодня проживают 235 человек, еще 50 размещены в максаковском филиале. Проживание организовано с учетом заболеваний и физического состояния постояльцев, которые ежегодно проходят стационарное лечение и диспансеризацию. Кроме того, в учреждении есть библиотека, курсы компьютерной грамотности и даже собственные мастерские, где можно заняться изготовлением переплетов для книг и документов, а также швейным делом.

Осмотрев столовую, в которой установлено новое оборудование, библиотеку, комнаты отдыха, медицинские кабинеты, парламентарии сделали вывод, что учреждение развивается, и, в сравнении с тем, что было десяток лет назад, все здесь на самом высоком уровне.

По словам Валерия Коротина, всего в регионе 19 стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов общей вместимостью более 3200 мест. Это позволяет удовлетворить все потребности по социальному обслуживанию в стационарной форме. Вместе с тем, в связи со старением населения, а также для более комфортного размещения граждан необходимы дополнительные площади и места. Так, в Сыктывкаре планируется построить трехэтажное здание с палатами квартирного типа на два-три человека. Введение в строй нового корпуса позволит вывести работу на качественно новый уровень. Большая часть средств на строительство в рамках софинансирования поступит из федерального бюджета.

Галина ГАЕВА

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