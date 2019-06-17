Дети оленеводов возвращаются в тундру из мест учебы

Ежегодно в Коми при поддержке Министерства национальной политики республики организуется кампания по доставке детей кочевых оленеводов в тундру на период летних каникул и обратно к местам учебы. Авиарейсы осуществляет компания «Комиавиатранс» при содействии оленеводческих предприятий ПСК «Оленевод» из Воркуты, ООО «Северный» Усинска, и интинских ООО «Петруньское», ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» и ООО «Абезь». Первым в тундру вылетел школьный борт из Воркуты. Более тридцати детей прибыли к родителям в места кочевий в районах рек Елец, Кечпель, Юнь-Яха, Лек-Воркута.

Из Усинска на лето в тундру доставлены 20 детей оленеводов ООО «Северный». Школьники преодолели более 300 километров через поселок Верхнеколвинск до района реки Море-Ю.

В течение июня в районы оленеводческих стоянок будут доставлены дети оленеводов из Интинского района. Будет совершено несколько вылетов, потому как стойбища трех оленеводческих предприятий разбросаны по тундре – в районах рек Большая Роговая, Большая Нерцета, Пымва-Шор, Войса-Вож, Большой Пятомбой, озера Мирон-Ямбо-Ты, районе Мирон-Мыльк.

Для родителей перелет детей обходится бесплатно. Затраты берет на себя республиканский бюджет. Всего в этом году запланировано профинансировать весной 32,5 летных часа, что составляет порядка пяти миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального миннаца.

– В этом году мы стопроцентно закрываем потребности в перевозке детей из мест учебы в тундру. Организация перелетов школьного борта требует тщательнейшей подготовки и несет важное социальное значение. Мы не только сохраняем семейные связи, но и содействуем сбережению традиций оленеводства и природопользования, передаче их подрастающему поколению, – подчеркнула министр национальной политики Коми Галина Габушева.

Игорь ПЕТРОВ

Фото Александра КАВИЕВА