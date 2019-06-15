Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю с Днем медицинского работника!

Быть медиком, значит, жить ради других, нести ответственность за здоровье пациентов, быть готовым в любую минуту прийти на помощь. Вам доверяют самое дорогое, что есть у человека – жизнь, поэтому ваша профессия требует глубоких знаний, ответственности и самоотдачи.

В медицинской отрасли Республики Коми трудятся более 15 тысяч человек. Это большая команда профессионалов, которые ежедневно вносят значительный вклад в формирование здорового и сильного общества. Без вашего участия сегодня невозможно представить работу по повышению продолжительности жизни и активного долголетия жителей региона. Вы помогаете решать задачи поддержки семьи и охраны детства, формировать здоровый образ жизни. Мы возлагаем большие надежды на вас в реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые нацелены на улучшение качества жизни населения.

Благодарю каждого работника отрасли здравоохранения за нелегкий труд и добросовестное отношение к своему делу. Спасибо за профессионализм, чуткость, терпение и самоотдачу.

Я желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми