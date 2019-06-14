Заря для молодых

В селе Усть-Вымь прошел межрегиональный молодежный фестиваль «Вымские зори», проводимый раз в два года. С шести часов вечера и до самого утра следующего дня молодежь участвовала в спортивных соревнованиях, пела и танцевала, варила уху, а потом встречала зарю.

Впрочем, начался фестиваль, на который прибыли более тысячи участников из южных районов Коми и Архангельской области, вполне серьезно: молодые работники культуры встретились с профильным региональным министром Сергеем Емельяновым, обсудили проблемы отрасли, как их можно решать. Министр порадовал их планами по обновлению инструментов в музыкальных школах.

Чуть позже состоялось само открытие фестиваля, в качестве почетных гостей присутствовал Сергей Емельянов, заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов, руководитель администрации Усть-Вымского района Галина Плетцер. С утра Усть-Вымь заливало дождем, но как раз к началу праздника тучи более-менее разошлись, а на небе появилась радуга.

Изначально «Вымские зори» задумывались отчасти как районный вариант «Алых парусов», праздник выпускников, молодежи, перед ее вылетом из родительского гнезда, но постепенно стал куда более широким явлением. На фестиваль начали приезжать не только местные школьники, но и студенты, которым удалось приехать на родину в перерыве между экзаменами в сессии, выпускники училищ и вузов, молодежь, которая уже завела семьи, но не хочет ограничиваться стенами дома. Если есть возможность быстро приехать туда, где интересно, весело, есть с кем пообщаться, завести новые знакомства, просто отдохнуть на берегу красивой, медленной реки, «Вымские зори» – идеальный вариант для этого.

А то, что этот фестиваль действительно становится все более популярным, говорит и то, что на него приезжает все больше людей. Причем, не обязательно 17-25 лет, в нынешнем году сюда прибывали семьи по три поколения сразу, и всем находилось место и занятие по душе. В том числе и для малышей, для которых устроили игровые площадки и позволили развлекаться по полной – носиться, кувыркаться и кричать во всю глотку.

Традиционную фестивальную уху варили мамы – женсоветы поселений Жешарта, Айкино, Гама, Арабача и других. Речную рыбу выловили заранее и привезли в Усть-Вымь с собой, как и лук, картошку, перец и прочие секретные ингредиенты для особенной ухи. Так что на фестивале случилось соревнование – у кого уха вкуснее, дегустировали вовсю, но во мнениях, чьи мамы варят лучше, разошлись. Всего приготовили более двухсот литров. Учитывая, что в Коми в этот день пришли холода, да еще с реки веяло свежестью, горячая уха шла на «ура», за добавкой прибегали не по разу, некоторые умудрились продегустировать уху от каждого женсовета.

Нынешние «Вымские зори» особенные еще и потому, что их делала молодежь для молодежи.

– Сценарий, всякие интересные моменты придумали студенты колледжа культуры. Для них это стало дипломной работой. И поработали они отлично, участвовали во всех заседаниях организационных комитетов, предложили много нового, интересного. И все у них получилось, – рассказала руководитель пресс-службы района Светлана Штраух. – Благодаря им фестиваль вышел действительно молодежным. Например, до этого мы не знали, сколько у нас в районе молодых нестандартных, талантливых парней и девушек, которые до этого не участвовали в разных районных праздниках, а тут мы их впервые увидели, и были просто поражены.

Фестиваль, начавшийся вечером, продолжался всю короткую белую ночь и закончился уже после трех часов утра, когда взошло солнце.

Анна ПОТЕХИНА

Фото газеты «Вперед»