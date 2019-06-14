В школе в «Орбите» приступили к отделке помещений

Депутаты Госсовета Коми в рамках контрольной деятельности посетили строительную площадку школы на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне «Орбита». В апреле к работам приступил третий подрядчик – компания из Кировской области.

По словам гендиректора строительной компании Игоря Носова, основной комплекс подготовительных работ завершен, строители начали отделку помещений и монтаж инженерных систем. Параллельно ведется установка перекрытий спортивного зала и благоустройство территории. Сейчас на объекте работают более 50 человек, планируется направить дополнительные силы.

По мнению депутата Галины Нагаевой, полсотни рабочих на такой объект недостаточно, поэтому к строительству необходимо привлекать местные кадры. Это позволит не только ускорить работы, но и сэкономить на транспорте и размещении. Она предложила руководству подрядной организации обратиться за поддержкой в местные центры занятости.

По мнению народных избранников, школа должна быть доступной и органично вписываться в существующую городскую застройку. Для этого необходимо оборудовать тротуары со стороны улицы Печорской, а также предусмотреть системы водоотвода.

Как отметил первый заместитель руководителя Службы единого заказчика республики Алексей Пятов, мебель, компьютеры, спортивный инвентарь для школы уже закуплены и будут устанавливаться по мере готовности помещений.

Галина ГАЕВА

Фото Госсовета Коми