Творческая молодежь Коми отправится на «Таврида-АРТ»

С 20 по 26 августа в бухте Капсель на побережье крымского города Судак пройдет популярный фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ».

Как сообщили в Центре развития культурных инициатив, который определен исполнительной дирекцией фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ», участников фестиваля ждут ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, знакомство с единомышленниками, обмен идеями, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов. Для этого на фестивале работают восемь уникальных «арт-кварталов», отличающихся по видам искусств, в которых будут жить молодые творцы.

«Таврида-АРТ» соберет в одном месте театральный, литературный и джазовый фестивали, ночь «Comedy», там же будет проходить первая национальная премия, выставки современного искусства, открытые кинопоказы. Предусмотрены детские и спортивные программы. Отдельным местом притяжения любителей искусства и культурного отдыха станет арт-парк, спроектированный молодыми архитекторами, дизайнерами и уличными художниками.

Самые яркие события фестиваля пройдут 23, 24 и 25 августа. Для зрителей приготовлена концертная программа с участием ведущих российских и мировых артистов, разнообразные дневные активности, «фестиваль фестивалей», световое шоу, фейерверки, арт-кварталы, парк инсталляций, фееричная вечерняя программа на главной сцене, звездный состав артистов и уникальная культурная программа. Рок, рэп, джаз, популярная музыка, литературный и театральный фестивали, открытые кинопоказы и многое другое – фестиваль объединит все направления искусства.

Принять участие в фестивале «Таврида-АРТ» могут молодые деятели искусства от 18 до 35 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте tavridafest.art и пройти конкурсный отбор. После этого участники получат визы на проживание в арт-кварталах.Дополнительную информацию по регистрации и участию в фестивале можно получить в Республиканском центре поддержки молодежных инициатив по телефону: 8-8212-255415.

Роман СЕМЕНОВ