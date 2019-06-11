Коми вошла в топ-10 лучших гастропутешествий в июне

По данным аналитического агентства «ТурСтат», печорский праздник рыбного пирога «Черинянь гаж» вошел в рейтинг популярных у туристов гастрономических фестивалей и кулинарных событий в России.

В первую десятку гастрономических и кулинарных событий начала лета в России вместе с печорским праздником рыбного пирога «Черинянь гаж» входят фестиваль St. Petersburg Gourmet Days в Санкт-Петербурге, Фестиваль барбекю в Екатеринбурге, фестиваль рыбной кухни «Барабулька» в Феодосии (Крым), фестиваль напитков «АлтайФест» в Алтайском крае, Балаковский фестиваль клубники в Балаково (Саратовская область), гастрофестиваль «У Пожарского в Торжке» в Торжке (Тверская область), праздник «Луховицкий огурец» в Луховицы (Московская область), фестиваль селедки «Царский посол» в Переславле-Залесском (Ярославская область) и фестиваль «Клубничная страна» в Уразово Валуйского района (Белгородская область).

Ежегодный праздник рыбного пирога «Черинянь гаж» пройдет 30 июня года в деревне Бызовая Печорского района Республики Коми. На «Народной поляне» выступят коллективы художественной самодеятельности, на «Ярмарочной» можно будет продегустировать и приобрести блюда национальной кухни Коми, а на «Мастеровой» – изделия декоративно-прикладного творчества. На берегу реки Печоры на «Рыбной» поляне организаторы воссоздадут быт рыбацкой артели.

Праздник «Черинянь гаж» ежегодно посещают несколько тысяч человек. Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости и уникальности июньских гастрономических событий.

Игорь ПЕТРОВ

Фото предоставлено администрацией Печорского района