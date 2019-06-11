Гротеск Нины Елиной: все как у людей

Персональная выставка художницы из прилузского села Летка Нины Елиной «Все как у людей» открывается 12 июня в Национальной галерее Коми. В экспозиции представлено около девяти десятков графических листов из мастерской художницы, выполненных в период с 2006 по 2019 год.

Как рассказала «Республике» Нина Елина, она родилась и выросла в селе Летка, но школу закончила в Читинской области. В 2005 году окончила факультет художественного образования Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Чернышевского по специальности преподавателя изобразительного искусства. Работала бутафором, художником-постановщиком театра, художником-декоратором, вела курсы ювелиров, преподавала изобразительное искусство в школе села Домна. Четыре года назад вернулась из Забайкалья на свою историческую родину. В селе она работает педагогом дополнительного образования, и в свободное время рисует. В ее семье растут трое детей.

Многие графические работы выполнены акварелью и тушью. Только автопортрет с собакой – белоснежным лохматым самоедом — сделан в технике пастель. Помимо картин художница делает кукол, которые также представлены на выставке.

Сюжеты и персонажи картин и кукол Нины Елиной во многом гротескны. Хотя сама она считает, что это только мягкий юмор и ирония над жизнью. В основном герои ее картин – это женщины. Это и сельчанки на огороде, и актрисы театра готовящиеся к выходу на сцену. Все бытовые сюжеты и сценки наполнены юмором, сочетают в себе анекдотичность ситуаций и карикатурность персонажей. Сама художница так определяет цель выставки: «Признание в любви к несовершенным и прекрасным созданьям. Любовь ко всему живому, естественному».

Как отметила куратор выставки Ольга Орлова, в остроумной художественной летописи сельской жизни Нины Елиной отсутствуют великие политические, религиозные, научные, экономические сюжеты. Она рисует только единичную повседневную жизнь маленького человека глубокой провинции, человека, живущего рядом.

Работами Нины Елиной уже заинтересовались в известном питерском музее современного искусства Эрарта (Эра Арта). В прошлом году ее картины были на выставке в Мурманске «Российский Север — XII», а в этом году — на XIII Всероссийской художественной выставке «Россия» в Москве.

Артур АРТЕЕВ

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