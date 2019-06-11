Два «серебра» и «бронза»

Молодые специалисты «РН – Северная нефть» стали призерами научно-технической конференции ПАО «НК «Роснефть»

В Оренбурге прошла XII кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов дочерних обществ «Роснефти», собравшая представителей 23 предприятий компании. География КНТК была столь же широкой, как и профессиональные интересы молодых исследователей, которые они продемонстрировали в своих проектах. На суд жюри участники представили 170 разработок, причем добрая половина из них уже нашла свое место на производстве.

Представители «РН – Северная нефть» продемонстрировали отличный результат, из шести участников трое вошли в число призеров в своих секциях.

Инженер отдела главного механика Наталия Игушева, представившая разработку «Проведение обследования (диагностирования) емкостного оборудования без вывода из эксплуатации», и технолог отдела разработки месторождений управления по разработке месторождений Глеб Кукуруз с проектом «Инструмент для оперативной оценки продуктивности ГС с МГРП. Вопросы оптимизации конфигураций МГРП» стали «серебряными» призерами. Третье место в своем направлении занял технолог цеха подготовки, переработки и сдачи нефти Дмитрий Коровинский с проектом «Повышение энергоэффективности и рационального использования химреагентов посредством автоматизации процесса дозирования при промысловой подготовке нефти».

Жюри отметило новизну, актуальность и потенциал проектов, представленных усинцами. Также эксперты дали молодым исследователям ряд ценных советов. Полученные рекомендации помогут ребятам не только доработать доклады и презентации, чтобы успешно выступить на межрегиональной НТК «Роснефти», но и приблизиться к цели – увидеть воплощение своей идеи в жизнь.

– Прежде в конференциях такого уровня участвовать не приходилось, – поделился Глеб Кукуруз. – Впечатления отличные, организация – на высшем уровне. Проекты, которые довелось послушать, показались очень сильными, к тому же, значительная их часть – это уже реально действующие приборы и технологии, внедренные на производстве. А такие работы, конечно же, всегда выглядят наиболее убедительно. Приятно, что удалось хорошо выступить, члены комиссии оценили мою разработку, дали несколько полезных рекомендаций. К межрегиональной НТК, которая пройдет в ноябре в Москве, постараюсь доработать содержательную часть проекта и представить его достойно.

Кроме непосредственно защиты проектов, молодежь «Роснефти» приняла участие в интеллектуальной игре в формате квиза. В ходе игры ребята вместе искали ответы на вопросы, общались, обменивались мнениями. В занимательной «Битве Титанов» – соревновались в меткости, сноровке и ловкости, благодаря чему дни, проведенные в Оренбурге, помогли молодежи лучше познакомиться и обрести новых друзей-единомышленников.

Компания «Роснефть» проводит научно-технические конференции ежегодно. Это позволяет вовлекать молодых специалистов в инновационно– исследовательскую и проектную деятельность, развивать их научно-практический потенциал, расширять круг компетенций, совершенствовать производственный процесс и повышать его экономическую эффективность за счет внедрения инновационных проектов.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»