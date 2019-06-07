В Ленинке отметили юбилей Пушкина

В год 220-летия Александра Пушкина в Национальной библиотеке Коми прошел поэтический марафон. Участники акции записывали на видео свое прочтение на коми языке отрывка из пушкинской «Сказки о царе Салтане, его славном сыне богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

Марафон стартовал в конце января, а его итоги подвели в день рождения Александра Пушкина. Организаторы акции получили ровно девяносто видеозаписей. Первое место заняла третьеклассница Гривенской школы Койгородского района Женя Шалашнева. Второе место – девятиклассница Палевицкой школы Сыктывдинского района Лиза Зинченко. Третье место занял коллектив Княжпогостской центральной библиотеки. Помимо этого, были отмечены дипломами самые яркие выступления нескольких любителей классической поэзии на коми языке.

Напомним, известная пушкинская сказка в середине прошлого века была переведена на коми язык писателем, фольклористом, историком и литературоведом Павлом Дорониным. В 1957 году в Сыктывкаре тиражом в две тысячи экземпляров вышла книга «Царь Салтан йылысь, сылöн славнöй пи ён багатыр князь Гвидон Салтанович да мича юсь-царевна йылысь мойд». Иллюстрациями стали перерисовки картин Ивана Билибина. Это издание есть в фондах и на сайте Национальной библиотеки Коми.

Летом Национальная библиотека открывает сезон фримаркетов: книжные развалы возле одного из книжных домиков в Кировском парке. На фримаркете можно забрать любой понравившийся экземпляр, а также принести из дома свои книги и оставить их на развале для других людей. Мероприятия здесь проходят в обеденное время каждую пятницу. Тема фримаркета 7 июня – Пушкинский день России.

«Познай мир через книгу» – под таким девизом прошло открытие ежегодной акции Национальной библиотеки Республики Коми «Летний читальный зал: отдых с книгой». В рамках акции библиомобиль – единственная в республике библиотека на колесах – посещает детские летние лагеря в Сыктывкаре и близлежащих районах. В этом году библиотекари как всегда приготовили множество познавательных литературных игр для школьников всех возрастов. Для первого выезда библиомобиля был разработан квест, посвященный сказкам Пушкина под названием «Там на неведомых дорожках…». Ребята из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Сыктывкара и эжвинские школьники, продемонстрировали отличные знания и умение работать в команде, угадали забытые предметы из сказок Пушкина, заполнили филворды, собрали пазлы и даже поучаствовали в сказочной рыбалке.

Артур АРТЕЕВ

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