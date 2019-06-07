Любительство перерастает в профессионализм

В Сыктывкаре завершились VII республиканский и VIII Межрегиональный этапы конкурса бардовской песни для людей с инвалидностью «Струна, и кисть, и вечное перо» имени Александра Лобановского. В среду, 5 июня, в Академическом театре драмы прошел гала-концерт лучших бардов из 40 регионов России.

В этом году гран-при на межрегиональном уровне не присужден. Но первые премии за авторство стихов и музыки достались исполнителям из Коми – Ларисе Федоровой из поселка Усогорск Удорского района и сыктывкарцу Виталию Микушеву. В список премиантов и дипломантов вошли ухтинцы Наталья Булгакова и Александр Дрыкин, а также жительница Печоры Галина Алексеева.

Лариса Федорова, обладательница уникального по силе и красоте голоса, становится победителем второй год. В этот раз она еще и стала обладателем гран-при республиканского этапа конкурса. Два года назад в «Струне и кисти…» также участвовала ее дочь Елена и получила оба гран-при. Лариса Федорова не только исполняет песни под гитару, но и пишет стихи и музыку. При чем все это благодаря исключительно только своему таланту, так как она даже не получала специального музыкального образования. В этом году женщина спела пронзительную песню, посвященную своим детям, которые оба в одночасье оказались на грани жизни и смерти.

Виталий Микушев начал заниматься вокалом всего лишь два года назад, и сейчас, в 49 лет, стал востребованным исполнителем-волонтером, участником всевозможных акций и мероприятий. сыктывкарец пишет стихи на старинные мелодии английского и шотландского фольклора.

Наталья Булгакова тоже уже известна жителям республики, благодаря множественным публикациям о ней как о женщине, сумевшей стать востребованной в обществе и счастливой, невзирая на то, что она вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Она – мать двоих детей, автор пособия для женщин на колясках, желающих стать матерями, блогер, ведущая уникальных тренингов для школьников по пониманию инвалидности «Разные и равные».

Профессионалы, входящие в жюри конкурса, отмечают заметный рост участников «Струны и кисти…» По мнению жюри, в этом году исполнение многих конкурсантов вышло далеко за рамки «любительства», хобби, самодеятельности. А некоторых постоянных участников конкурса им. Лобановского пора продвигать на крупных российских фестивалях и конкурсах, а также помогать им организовывать самостоятельную концертную деятельность. Возможно, лекции по самопродюсированию обогатят формат конкурса в следующем году.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com/komifest