Лыжники приступили к тренировкам

Период отпусков у лыжников завершился, и с июня спортсмены начали лыжероллерную подготовку. Атлеты из Коми, входящие в состав сборной России, приступили к тренировкам еще в мае.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, первый сбор команда одиннадцатого региона проводит на базе республиканского стадиона имени Раисы Сметаниной. Для продуктивной работы на базе есть все: лыжероллерная трасса длиною 5,7 километров, спортивный и тренажерный залы, раздевалки, питание и проживание. Пока бригады лыжников под руководством своих тренеров еще только «втягиваются» в предстоящую летнюю работу. Проходят так называемые втягивающие сборы, проводят тренировки аэробно-силовой направленности. На лыжероллерах выезжают в экипировке с утяжелителями. Это стимулирует адаптацию мышц после межсезонья, повышение аэробной производительности, силовых способностей, общей выносливости.

Июльский сбор у части спортсменов станет выездным. В планах лыжников тренироваться на высокогорье в Кабардино-Балкарской Республике в Приэльбрусье. В августе команда вернется в Коми на родной стадион, чтобы начать работу над скоростными качествами. Тогда же лыжники начнут участвовать и в первых стартах – в кроссах и стартах на лыжероллерах.

Спортсмены сборной России начали подготовку еще в мае. Так лыжник из Усть-Цилемского района Коми Илья Семиков уже побывал в Норвегии в составе группы, которую тренирует Олег Перевозчиков. Сбор прошел с 19 по 30 мая. Следующий сбор группа Олега Перевозчикова проведет в эстонском Отепя с 8 по 26 июня.

Ярослав СЕВРУК

Фото skisport.ru