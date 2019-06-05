Пятиклассник из Коми стал победителем суперфинала конкурса чтецов

Ученик сыктывкарской школы №1, воспитанник Республиканского центра дополнительного образования Георгий Антонов стал бронзовым победителем суперфинала пятого международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Это первая победа участника из Коми на этом престижном конкурсе.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» существует с 2011 года. О том, какой серьезный фильтр проходят участники, свидетельствует сам масштаб этого конкурса. В этом году заявки подали 2,5 миллиона ребят. После региональных испытаний в лагерь «Артек» на отборочный этап приехали чуть больше 150 человек. Из них в полуфинал вышли 44, а в финал – 17 человек. Из них выбрали девять суперфиналистов из России и двух – из зарубежных стран.

Суперфинальное испытание конкурса прошло 2 июня в Москве на Красной площади, где с открытой сцены ребята прочитали отрывки из своих любимых прозаических произведений. Председателем жюри была актриса Наталья Варлей, в жюри – актеры театра и кино Сергей Горобченко и Андрей Носков, актриса МХАТа Ксения Лаврова-Глинка, писатель и журналист Андрей Максимов, актриса Елена Захарова.

Юный сыктывкарец читал произведение Александра Каневского «Я и моя стая». Это монолог собаки, которая возомнила, что это не ее взяли в семью, а она «завела себе людей» и занялась их дрессировкой. В результате принятых ею воспитательных мер семья постепенно превратилась в сплоченную и дружную стаю.

Как рассказал наставник Георгия Антонова – педагог РЦДО, руководитель детского объединения «Театр+» Иван Монахов, его воспитанники пока осваивают сценическое искусство, ставят речь, участвуют в различных городских мероприятиях в качестве ведущих или артистов.

Постановка спектаклей начнется только со следующего года. Гоша выбрал этот монолог для конкурса неслучайно. Недавно в семье завели собаку породы цвергшнауцер, мальчик назвал ее Рейна и очень увлекся ее воспитанием. Ему было интересно наблюдать за ее повадками, и он хотел узнать, что чувствует собака, и что бы она сказала, если бы умела озвучивать свои мысли.

– Гоша пришел в студию в ноябре 2013 года, когда группа уже была набрана, – рассказал «Республике» Иван Монахов. – Мама уверяла, что он очень хочет заниматься именно в театральной студии. Если честно, я тогда несерьезно к этому отнесся, думал: даже взрослые не всегда понимают, к чему их влечет, ну разве может шестилетний мальчик разбираться в желаниях? Но сразу же увидел, что он талантливый, все схватывает на лету, умеет донести суть того, что читает, и мимикой, и словом. Представлять РЦДО на конкурсе «Живая классика» Георгий вызвался сам. И надо же – сразу выстрелило.

На протяжении всех этапов конкурса – от школьного до всероссийского – участники читали один и тот же отрывок. За это время Гоша успел отточить свое мастерство. В Сыктывкаре ему помогал в этом его наставник, а подготовиться к суперфиналу – преподаватели Российского института театрального искусства (ГИТИС). Столичные профессионалы ставили участникам голос, работали со словом и техникой дыхания. Но, как рассказала мать победителя Вера Кузнецова, они лишь немного подкорректировали то, с чем ребята уже приехали. Репетиции длились по 4-5 часов в день. Каждый финалист занимался индивидуально. Поскольку погода благоприятствовала, репетировали даже на свежем воздухе – один из таких практикумов прошел в парке «Эрмитаж».

В перерывах между репетициями ребятам показали Москву, устроили для них экскурсии на Мосфильм и по булгаковским местам. На закрытую экскурсию – во МХАТ не взяли даже родителей. И как раз эта поездка впечатлила Гошу больше всего. Настолько, что он загорелся мечтой когда-нибудь сыграть на большой театральной сцене.

– Я был в восторге от самой сцены – ее конструкции и размера, – поделился мальчик. – Во МХАТе я видел известных артистов, побывал за кулисами и пообедал в театральной столовой. Могу сказать, что борщ и шашлык там были очень вкусные.

Георгий Антонов рассказал «Республике», что впервые вышел на сцену в шесть лет – 8 марта 2014 года. С юмористическим стихотворением, в котором от первого лица-малыш рассказывает, «как пытается делать всякие пакости, а мама мешает».

– Это было очень веселое стихотворение. Я сам, когда пересматривал видео своего выступления, очень смеялся, – поделился собеседник издания. – А вообще, мне очень нравится театр, люблю выступать на сцене. Конечно, у меня есть волнение перед тем, как я выхожу на сцену, но обычно, когда начинаю выступать, все волнение уходит.

На победу в суперфинале юный сыктывкарец не очень надеялся. Говорит, что было очень много сильных участников, и себя на их фоне он оценивал скромно:

– Я даже не относился к этому как к соревнованию. Думал, просто выйти и донести до зрителя настроение монолога. А когда назвали мое имя в числе победителей, был приятно удивлен.

Хотя, по словам собеседника, вполне возможно, что одержать победу ему помог талисман – черно-оранжевые носки, которые подарил ему наставник.

В команду победителей 2019 года, кроме Георгия Антонова, вошли Михаил Гудков из Красноярского края, Матвей Михайлов из Карелии и Рамазан Билалмагомедов из Дагестана. Кроме подарков от фабрики «Красный октябрь», компаний «Норникель» и «Просвещение», все победители получили уникальную возможность провести свое лето в творческом лагере «Живая классика» в местечке Роза Хутор в Сочи.

Галина ГАЕВА

Фото minobr.rkomi.ru