На «Завалинке» выберут лучшую песню о родной земле

23-25 августа в селе Выльгорт пройдет ХVI Всероссийский фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка». В этом году Сыктывдинский район отмечает свое 90-летие, поэтому главной темой фестиваля станет история родины «Завалинки», о которой расскажут в театрализованно-хореографической постановке.

На странице фестиваля «ВКонтакте» уже выложена предварительная программа трехдневного праздника. Торжественное открытие состоится 23 августа (в центре Выльгорта уже построили новую сцену), затем пройдет конкурсное прослушивание участников. В честь юбилея в конкурсную программу ввели специальную номинацию «Пеня о родной земле». Вечером начнется развлекательная программа «Вечер знакомств» для участников фестиваля. 24 августа с самого утра в селе развернется выставка-продажа изделий народно-прикладного творчества, уличная торговля различными товарами. В течение дня будет проходить финальный этап конкурса среди сельских поселений «Менам дона чужан му» – «Сельское подворье». Гала-концерт «Завалинки» начнется в 15:00 и будет состоять из четырех театрализовано-хореографических блоков.

25 августа пройдут «Малые Завалинки» – участники фестиваля разъедутся по селам Сыктывдинского района (Зеленец, Пажга, Нювчим, Шошка), выступят перед местными жителями, познакомятся с самодеятельными народными коллективами сел.

Предполагается, что за три дня «Завалинку» посетит не менее пяти тысяч человек. Учредителем фестиваля выступает администрация Сыктывдинского района, организатором – районное управление культуры.

Анна Аянова

Фото vk.com