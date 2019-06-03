Жители Печоры смогут выбрать, какие дороги отремонтировать в первую очередь

Глава Коми Сергей Гапликов поручил региональному минстрою разработать отдельную региональную программу по ремонту дорог в Печоре. Она должна быть рассчитана на три года, чтобы к столетию республики привести улично-дорожную сеть в порядок. Такую задачу глава региона поставил в ходе рабочей встречи с главой муниципального района – руководителем администрации Печоры Натальей Паншиной.

– Дороги в Печоре качественно не ремонтировались более 20 лет. И по состоянию на сегодня их, можно сказать, просто нет. Без вашей поддержки, Сергей Анатольевич, без поддержки правительства республики мы не сможем решить эту проблему. Поэтому просим поддержать нашу инициативу и поручить Минстрою республики оказать нам содействие. В этом году мы направим на ремонт дорог 103 миллиона рублей. Это 30 миллионов рублей – средства муниципалитета, еще 70 миллионов – средства республиканского бюджета, и за эту поддержку Вам от печорцев отдельное спасибо. Но в масштабах города этого, конечно, мало. Нам бы хотелось к столетию республики привести в порядок все дороги и сделать это качественно. А для этого нужна отдельная программа с поддержкой на уровне региона, – рассказала Наталья Паншина.

Руководитель региона в ответ предложил подготовить программу по приведению в порядок улично-дорожной сети города Печоры к столетию республики, сообщила пресс-служба главы Коми.

– В этом году делайте ремонт самых востребованных участков, с учетом расположения социальных объектов, автобусных маршрутов. А на следующие два года планируйте в первую очередь с учетом мнения жителей Печоры, отбор должен быть выполнен путем голосования. И дайте людям всю необходимую и наглядную информацию, чтобы они видели, за что голосуют, когда и какие дороги предлагается отремонтировать. Мнение горожан должно стать приоритетом при составлении соответствующих планов, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Наталья Паншина также проинформировала о планах по ремонту дорог в Печоре на 2019 год. Сегодня на сайте zakupki.gov размещена аукционная документация на выполнение ремонтных работ. Всего в этом году в Печоре планируется отремонтировать около 47 тысяч кв. м. В приоритете – участки улиц Островского, Комсомольской, Советской, Печорского проспекта и ряд других.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru