В Сыктывкаре увеличили площади уничтожения борщевика

В 2019 году планируется ликвидировать этот сорняк на площади свыше 222 тысяч квадратных метров городских территорий. В прошлом году охват составил свыше 109 тысяч квадратных метров, сообщили в столичной мэрии.

Бороться с борщевиком будут два подрядчика в микрорайонах Орбита, Кочпон-Чит и Лесозавод, на улицах Маркова, Лесопарковая, Малышева, Печорская, Свободы, Ручейная, Октябрьском проспекте и других местах. Всего 46 участков.

Уже с 21 мая к работам по его уничтожению приступил подрядчик — ООО «Поликом». С 1 июня подключился второй подрядчик – ООО «Элит-Авто». Мероприятия в рамках реализации плана по борьбе с борщевиком на территории Сыктывкара в 2019 году предусматривают проведение работ по кошению и двукратную химическую обработку территорий, где произрастает сорное растение. Работы должны быть выполнены до 18 августа.

Скашивание надземной зеленой массы растения предусмотрено один раз за сезон – с 1 по 20 июня. Обработка растений химическим методом предусмотрена два раза за сезон: с 1 по 30 июня и 15 июля по 18 августа.

Игорь ПЕТРОВ