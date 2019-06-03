В столице Коми в третий раз прошел «Зеленый марафон»

Первого июня в Сыктывкаре, как и по всей стране, состоялся всероссийский спортивный праздник «Зеленый марафон». Основной стартовой площадкой уже в третий раз подряд стала Стефановская площадь, где в спортивных и социальных акциях участвовало около тысячи человек.

Регистрация участников шла с раннего утра. Пасмурная погода не пугала спортсменов и любителей, а скорее, наоборот, озонированный воздух был хорошим подспорьем для участников. Помимо главного «блюда» – детских и взрослых забегов – организаторы приготовили массу мероприятий-спутников. В честь Международного дня защиты детей в основном все они были направлены на развлечение малышей. Ребята с удовольствием играли в баскетбол, теннис и футбол, пробовали силы на скалодроме.

Тематическую площадку с возможностью просветиться по части безопасности на воде, а также сфотографироваться с колоритным пиратом на надувной лодке развернуло региональное отделение общероссийской общественной организаций «Всероссийского общества спасания на водах» (ВОСВОД). Целый палаточный городок разбили представители различных учебных заведений города. В каждой палатке дети и их родители могли узнать для себя что-то новое. Например, на столике у палатки Сыктывкарского медколледжа экспонировались макеты человеческих челюстей, черепа и кости. Малыши с интересом их рассматривали.

То и дело заряжал сильный дождь, и тогда основная масса людей пряталась под козырьками зданий Госсовета Коми и правительства региона. Организаторы подбадривали людей громкой музыкой и обещаниями скорого потепления.

– Сегодня по-настоящему летняя погода. Все, как мы и задумывали: солнце с дождем, – говорила ведущая шоу, прятавшимся от непогоды людям.

Затем на сцену вышел президент федерации киокушинкай каратэ-до, чемпион Европы по тамешивари Валерий Малышев. Он сказал, что нужно быть сильными в любую погоду и позвал на сцену своих подопечных, чтобы те наглядно показали, как становятся сильными, разбивая деревянные предметы и отчаянно спаррингуясь. После мастер-класса небо ненадолго прояснилось, и ведущие пригласили на старт детей. Им предстояло преодолеть символическую дистанцию. Старт был от памятника Ленину, а заканчивался забег у здания правительства Коми.

– Тимофей, посмотри сюда! – родители выстроились стеной перед стартующими детьми, каждый пытался сфотографировать свое чадо в лучшем ракурсе.

Люди расступились только после объявления о том, что старт будет вот-вот дан. Через некоторое время на дистанцию вышли взрослые, которым предстояло покорить дистанцию 4,2 километра. Первым среди мужчин стал Владимир Якимов с результатом 12 минут 01,50 секунды, среди женщин лучшей стала Анна Старцева с результатом 14 минут 20,1 секунды.

Ярослав СЕВРУК

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