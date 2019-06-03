В Коми проходит конкурс «Струна, и кисть, и вечное перо»

На этой неделе стартовал VII межрегиональный конкурс бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью имени Александра Лобановского «Струна, и кисть, и вечное перо». Определены победители республиканского этапа конкурса, которые продолжат соревноваться на межрегиональном уровне. Гран-при республиканского этапа удостоилась Лариса Федорова из поселка Усогорск Удорского района.

В номинации «Автор стихов и музыки» лучшие результаты показали Юрий Шаглеев из поселка Усть-Лопья Прилузского района, Геннадий Попов из села Нившера Корткеросского района и Александр Залюбовский из села Ижма Ижемского района. Лучшими авторами стихов признаны сыктывкарцы Виталий Микушев и Любовь Осипова. В номинации «Автор музыки» жюри высоко оценила результат Наджии Ахмедовой из поселка Усогорск Удорского района. Высокий уровень исполнительства показали Галина Алексеева из Печоры, а также ухтинцы Наталья Булгакова, Александр Дрыкин, Мария Казмирук. Александр Люосев из Емвы получил диплом за пропаганду и популяризацию бардовской песни.

По мнению члена жюри, экс-помощника председателя Всероссийского общества инвалидов Тамары Золотцевой, всем участникам конкурса «Струна, и кисть, и вечное перо» пора уже начать гастролировать по стране. Инициатору конкурса, председателю КРО ВОИ Маргарите Колпащиковой московская общественница посоветовала ввести в программу конкурса лекцию по самопродюсированию для тех, кто хочет не только побеждать, но и зарабатывать.

До 5 июня состоятся конкурсные прослушивания в рамках межрегионального конкурса. Члены жюри, как представители самых разных жанров, помогут участникам конкурса получить новые навыки в вокале, сочинительстве, сценической пластике на мастер-классах.

5 июня состоится гала-концерт, награждение лауреатов и дипломантов, а также торжественное закрытие VII межрегионального конкурса бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью имени Александра Лобановского в Академическом театре драмы имени Виктора Савина.

В этот же день участники конкурса, которые не прошли в финал, дадут благотворительные концерты в Доме-интернате для престарелых и инвалидов, Центре Коми культуры Сыктывкара, Центре народного творчества и повышения квалификации Республики Коми, Доме развития культуры и искусства.

Напомним, первый межрегиональный конкурс прошел в 2013-м году. Мероприятие республиканского уровня состоялось годом раньше – в 2012-м. С тех пор творческое состязание бардов в Сыктывкаре проводится ежегодно, и по праву считается одной из лучших традиций культурной жизни Коми регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов».

Роман СЕМЕНОВ

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