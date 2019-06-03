Сыктывкарская студентка стала медалисткой WorldSkills

Студентка Сыктывкарского политехнического техникума Регина Кусеткина заняла в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» четвертое место и была отмечена медалью за профессионализм в «Парикмахерском искусстве». Общероссийский конкурс проходил в Казани с 20 по 24 мая.

Как рассказала Регина Кусеткина порталу «Твоя параллель», всего в конкурсе было семь модулей, в каждом из которых было по три подмодуля.

– Я переделала практически все на манекенах и живых людях: женскую укладку, наращивание, мужскую окраску, химическую завивку. Наряду с мастер-классами для нас также была организована учеба, лекции. Меня даже похвалили за то, что с первого раза смогла завоевать призовое место, ведь такое случается очень редко. Среди конкурсантов было много иностранцев. Самыми сильными соперниками оказались китайцы. Временами мне казалось, что они роботы.

По словам девушки, подобные соревнования – настоящая школа профессионализма. Она и ранее участвовала в конкурсах, но именно в Казани впервые почувствовала себя профессионально уверенной, настоящим мастером.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Минобразом Коми