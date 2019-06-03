Шиес: работы на объекте будут завершены 15 июня

15 июня подготовительные работы в районе станции Шиес в Архангельской области останавливаются. Дальнейшее строительство, по официальной информации, возможно только при получении всех разрешений и положительном заключении госэкспертиз и с учетом результатом общественных слушаний.

Прошлым летом в соцсетях прошла информация, что в Архангельской области неподалеку от Урдомы на границе с Республикой Коми собираются строить полигон для твердых коммунальных отходов. И власти Архангельской области уже выделили под это дело землю. Это вызвало протест местных жителей, обеспокоенных, что будущее строительство может негативно сказаться на окружающей среде.

Противоположная сторона – ООО «Экотехнопарк», тоже вооружилась экологическими лозунгами, в частности, их официальный сайт украшают девизы «Очистим русский север от мусора» и «Безопасно. Экологично. Выгодно», периодически выкладываются новости об экологических акциях, например, о раздельном сборе мусора.

16 мая в Сочи на форуме Общероссийского национального фронта ситуацию с Шиесом прокомментировал президент России Владимир Путин.

– Вопрос очень чувствительный для миллионов людей, и очень важный. С одной стороны, нам нужно заниматься утилизацией, у нас десятилетиями скапливались эти полигоны так называемые, на которые никто никогда не обращал внимания, просто сваливали и все. Конечно, все это уже перешло всякие границы, мы должны этим заняться. А что такое заняться? Мусороперерабатывающие заводы многие строить не хотят. Мусоросжигательные заводы – не хотят. Свалки – не хотят. А чего мы хотим? Зарастать мусором? Тоже нет, – сказал президент, отметив, что если мусороперерабатывающие заводы строить по мировым стандартам, то людям они мешать не будут.

Но если так, как порой строят детсады и жилье для сирот – то это, конечно, никуда не годится. Поэтому за строительством таких объектов нужен строжайший контроль на государственном уровне, и на общественном тоже.

Также Владимир Путин напомнил, что некоторые европейские страны уже даже продают свой мусор соседям. И, видимо, Москва собирается платить Архангельской области за ввоз ТБО. Но все это не должно создавать новых проблем, не вредить людям в других регионах, а быть скорее временным решением, пока не появятся сооружения по утилизации отходов. И обязательно – с учетом мнения населения.

– Я обязательно поговорю и с руководителем области и с Сергеем Собяниным, они не могут решать это келейно, и не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от тех полигонов, – пообещал президент. – Я вообще не понимаю, зачем создавать полигон, если о нем идет речь, в непосредственной близости от населенных пунктов.

Видимо президентское замечание насчет «келейности», а также тот факт, что о происходящем на станции Шиес узнала вся страна и экоактивисты за рубежом, послужили знаком для инициаторов строительства полигона, что информационная закрытость может сослужить очень плохую службу, и на стройплощадку официально пригласили журналистов из Коми, Архангельской области, приехали и представители Санкт-Петербурга.

Группа СМИ из Коми добиралась до Шиеса через поселок Межег в Усть-Вымском районе, потом на пароме через Вычегду, дальше через поселок Мадмас, потом несколько километров по технической грунтовке до Архангельской области, марш-бросок через лес, превратившийся после проливных дождей в настоящее болото, потом по рельсам до строящейся разгрузочно-погрузочной площадки. При входе на площадку в этот момент установили палатку и крепили к ней табличку «Информационный центр».

Второго июня в Мичуринском парке Сыктывкара прошел санкционированный местными властями митинг КПРФ против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. По данным администрации столицы Коми, митинг собрал три с половиной тысячи человек, которых беспокоят возможные негативные последствия для региона после строительства полигона.

Как сообщает агентство «Комиинформ», люди несли плакаты «Шиес, Урдома, Мадмас, держитесь, мы с вами», «Север – не помойка», «Загадил дом свой, не загаживай другой», «Люди вместе, мусор раздельно», «Экологии приходит полный шиес», «Я за чистоту севера» и другими, на которых звучала мысль о недопустимости строительства полигона и ввоза мусора из других регионов. Основная часть людей собралась между зданиями «Северной Олимпии» и «Школы искусств». В Мичуринском парке было не так много полицейских. Наряды спокойно наблюдали за происходящим. Да и повода для пресечения каких-либо незаконных действий митингующие не давали.

Начало митингу положило выступление группы «Ни на йоту». Еще одной музыкально-развлекательной составляющей митинга стало выступление Игоря Талькова, сына легендарного музыканта перестроечного периода. Он пошутил, что хоть и приехал из Москвы, но он не с мусором. Музыкант исполнил несколько песен. Правда, возникали проблемы со звуковой аппаратурой, но народ в эти неловкие моменты поддерживал его аплодисментами и одобрительными возгласами. Всего митинг продолжался около полутора часов. Все прошло спокойно, без эксцессов. Фото БНК

– Принято решение заполнить информационный вакуум вокруг данной территории, потому что он заполняется разного рода догадками, выдумками, в этом информационном центре в скором времени будут работать специалисты, к которым смогут обратиться любые граждане – местные жители, активисты, эксперты, журналисты. Им будет дана подробная информация со всеми раскладками по интересующим вопросам, – пояснил Владимир Запорин, заместитель руководителя московского ГБУ «Автомобильные дороги» (эта организация занимается строительством на Шиесе). – Безусловно, будет обновлен сайт ООО «Экотехнопарк», где будет в оперативном режиме появляться информация по состоянию работ на данном участке. Также планируется вести онлайн-видеонаблюдения на этом сайте, чтобы граждане могли видеть, что здесь происходит. Информцентр начнет работать в полную силу 10 июня. Кроме того, думаю, можно будет получить ответы на вопросы через сайт, будет предусмотрена телефонная связь.

Задача специалиста, который будет находиться в палатке информцентра, по словам Владимира Запорина, объяснять, что здесь происходит, всем приезжающим на станцию, фактически это такое справочное бюро. На момент прибытия представителей СМИ в палатке были развешаны небольшие плакаты с инфографиками – схема станции Шиес, список инженерно-геологических изысканий, мероприятий по защите окружающей среды, схема обращения с отходами. При этом Владимир Запорин признал, что, пожалуй, такой центр надо было создавать раньше.

Сейчас будут проводиться геологические изыскания, государственные экспертизы и общественные слушания. Только при получении положительных заключений по всем процедурам может начаться строительство.

– 15 июня площадка консервируется. Все основные инженерные работы закончатся, останется персонал, который будет обслуживать текущую территорию, здания, инфраструктуру, которая уже создана, останется охрана. Это порядка 60-70 человек, – рассказал Владимир Запорин.

По словам Владимира Запорина, охрана и рабочие будут прибывать на Шиес, как и прежде, автотранспортом или по железной дороге.

На вопрос, что будет, если исследования покажут, что полигон в этом районе строить нельзя, Владимир Запорин сообщил, что в таком случае уже построенная разгрузочно-погрузочная площадка, видимо, будет использоваться для нужд РЖД.

15 июня стройка на Шиесе замрет. Но противники полигона прекращать вахту не намерены.

Анна АЯНОВА

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