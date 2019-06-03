На звание «Почетный гражданин» выдвинуто четыре кандидатуры

В Госсовете Коми определили кандидатуры для присвоения высшего почетного звания республики «Почетный гражданин». Список кандидатур для присвоения звания обсудили на заседании рабочей группы, которое прошло под руководством вице-спикера Валентины Жиделевой, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В соответствии с порядком присвоения высшего почетного звания региона, главы муниципалитетов и Общественная палата Коми представляют документы на кандидатов. Госсовет их рассматривает и принимает на заседании сессии постановление, в котором рекомендует главе республики рассмотреть данные кандидатуры.

В ходе заседания рабочей группы были определены четыре кандидата для награждения: Николай Герасимов (посмертно), Гений Горчаков (посмертно), Сергей Чуркин и Михаил Сырокваша.

Николай Герасимов прошел трудовой путь от геолога до генерального директора ОАО «Полярноуралгеология». Имел большой опыт работы на руководящих должностях – занимал должности министра промышленности, министра промышленности и энергетики, зампреда правительства Коми-министра инвестиций, промышленности и транспорта. Николай Герасимов внес значимый вклад в открытие, оценку, разведку и освоение Парнокского месторождения и являлся одним из его первооткрывателей. Награжден знаком «Шахтерская слава» III степени, почетными званиями «Заслуженный геолог Российской Федерации» и «Заслуженный работник Республики Коми», а также другими наградами. Представляется к присвоению звания «Почетный гражданин» посмертно.

Гений Горчаков – член Союза писателей России, заслуженный артист Коми АССР, заслуженный работник культуры страны, первый директор Дворца культуры бумажников Сыктывкарского ЛПК. Гений Горчаков руководил театральным коллективом Дворца культуры, который под его руководством получил высокое звание «Народный самодеятельный коллектив». Известен как драматург, его пьесы и стихи для детей, а также повести, рассказы, юморески публиковались как отдельными сборниками, так и в региональных журналах. Его имя носит народный театр села Объячево. Кандидатура выдвигается посмертно.

Сергей Чуркин является режиссером народного театра, художником-постановщиком Прилузского межпоселенческого центра культуры и досуга. Более 30 лет вносит значительный вклад в развитие отрасли культуры Прилузского района и Республики Коми. Является одним из инициаторов проведения республиканского конкурса театрального искусства «Неделя театра в Прилузье». Имеет звание «Почетный работник культуры Республики Коми», «Почетный гражданин Прилузского района», удостоен Государственной премии имени В. Савина и других наград.

Михаил Сырокваша – ветеран-активист, член президиума Сосногорской районной организации ветеранов, участник Великой Отечественной войны. После окончания войны свою трудовую деятельность Михаил Сырокваша связал с железной дорогой. В 1956 году он был принят на работу в паровозное депо станции Ижма (ныне город Сосногорск) и проработал на этом предприятии до выхода на пенсию в 1988 году. Он всегда активно участвовал в общественной жизни предприятия, города, района: неоднократно избирался депутатом горсовета, был членом партбюро железнодорожного узла станции Сосногорск, заместителем председателя Сосногорского городского Совета ветеранов. Зная нужды и проблемы людей, всегда старался помочь в их решении.

Постановление «О кандидатах для присвоения высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин» будет рассмотрено на заседании сессии Госсовета 20 июня.

Лина Перова