Галерея для малышей

1 июня с полдня и до вечера Национальная галерея Коми больше походила на детский сад или летний лагерь для младшеклассников. В коридорах, залах, холле играли, рисовали, лепили, учились делать живые картины из песка на стекле, сооружать фигурки из надувных шариков. Так здесь впервые прошел детский фестиваль искусства «Гамма красок».

Изначально площадки, где планировалось занять детей подвижными играми и конкурсами планировалось устроить в саду галереи. Но погода планы скорректировала, проливные дожди заставили перенести одну игровую площадку в холл, а другие уличные развлечения вообще отложить до 12 июня. Зато, благодаря непогоде, как считает методист Национальной галереи, куратор фестиваля Савелий Швед, детей пришло гораздо больше – выходной надо провести весело, а на каруселях в парке под ливнем не покатаешься. А родители, пока дети развлекались, могли пообщаться с детским психологом, логопедом, прослушать лекцию – все это организовали на втором этаже галереи.

– Мне показалось, что подобных площадок в городе нет, поэтому мы тут попадаем в струю. Во-первых, нарабатываем свои горизонтальные связи с теми людьми, которые приходят к нам в галерею проводить мастер-классы, а во-вторых делаем масштабное детское шоу, которое нравится и детям, и их родителям, – рассказал Савелий Швед.

На вопрос, не страшно ли было запускать такое количество непоседливых маленьких детей в галерею, где произведения искусства размещены, мало ли что-то опрокинут, испачкают, поломают, Савелий Швед ответил, что опасались, конечно, поэтому в этот день сотрудникам галереи помогали волонтеры, в том числе – студенты колледжа искусств, присматривали за детьми, организовывали игры. А дети не только бегали, прыгали и занимались на мастер-классах, но и к картинам и скульптурам присматривались, стало быть фестиваль помог еще прививать малышам чувство прекрасного.

12 июня сотрудники галереи снова планируют устроить полезные развлечения для детей. А фестиваль «Гамма красок» хотят сделать ежегодным, проводить его каждую первую субботу июня.

Анна ПОТЕХИНА

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