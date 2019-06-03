Парламентарии осмотрели соцобъекты в Сысольском районе

В последний день мая парламентарии республики в рамках выездного Дня депутата побывали в Сысольском районе, где посетили две школы и райбольницу и обсудили строительство социальных объектов в некоторых муниципалитетах.

Первым объектом посещения стала средняя школа села Пыелдино, в которой сегодня обучается 77 школьников. Как рассказала встречавшая гостей на пороге школы с караваем директор Лидия Носкова, история учебного заведения берет начало с 1861 года, когда в селе открылась первая церковно-приходская школа. В 1930 году было построено основное здание, а в 1968 к нему пристроили еще одно. В 2002 году построили спортзал. Учебный корпус размещается в двухэтажном деревянном здании 1930 года постройки.

– Снаружи вид, конечно, не очень, но когда зайдем внутрь, вы увидите, что мы все там вот этими своими ручками делали, стараемся содержать в приличном виде, – заверила Лидия Носкова. – Вообще, школа у нас – лауреат Всероссийского конкурса школьных музеев, мы также неоднократно были победителями республиканского уровня. В 2007 году школа выиграла грант один миллион рублей как лучшая школа России. Мы тогда приобрели интерактивную доску, которая даже не во всех городских школах есть. Но, к сожалению, в 2016 году у нас произошел пожар, второе здание сгорело, и приобретенная мебель, спортинвентарь, швейные машинки пропали. Спасибо республике и району, что помогли. Руководство республики предлагало построить новый корпус на месте сгоревшего, но я тогда сказала, что на пожарище не строят. Нам тогда на месте сгоревшего корпуса установили спортплощадку.

Внутри учебного корпуса действительно оказалось вполне прилично и чувствовалась хозяйская рука. Стены обшиты гипсокартоном. Спортзал и второй корпус 1968 года постройки, где располагается столовая, тоже в хорошем состоянии. По словам Лидии Носковой, не было счастья, да несчастье помогло. Сегодня пыелдинцы гордятся новой спортивной площадкой с мягким покрытием и освещением. Площадка стоимостью пять миллионов была построена на месте сгоревшего здания. Летом молодежь проводит здесь много времени, играет в волейбол и футбол, а зимой на поле заливают каток. Кроме того, площадка стала местом проведения всех массовых сельских мероприятий и праздников. Председатель бюджетного комитета Госсовета Степан Чураков рассказал, что строительство хоккейной коробки обошлось всего в пять миллионов рублей, в то время как по всей республики такие объекты строили за 12 миллионов. При этом качество здешней площадки намного лучше.

Проводя гостей по школьным владениям, Лидия Носкова не скрывала гордости и не раз со смехом напоминала: «Вы не сильно завидуйте!» Позавидовать действительно было чему: помимо прекрасной спортивной площадки, на территории школы есть тренажерный комплекс и отличная светлая большая столовая, ремонт в которой выполнен современными материалами. Есть при школе и свой приусадебный участок, где выращивают картошку для нужд школьной столовой. Портит общую картину только старый учебный корпус, который, несмотря на все усилия руководства содержать его в порядке, все же не соответствует уже современным стандартам и заметно обветшал. В зимнее время в классах температура не поднимается выше 14 градусов.

– Я хотела поменять окна в школе на пластиковые, но мне специалисты сказали: если такие большие окна вы поменяете, стены поведет и придется второй этаж сносить. Поэтому очень большая просьба к вам: помогите новую школу построить. Мы не нуждаемся ни в спортзале, ни в столовой, потому что это все есть. А учебный корпус не будет такой уж дорогой, потому что проект такого учебного корпуса уже есть – это Шошкинская школа, цена вопроса которой – 80 миллионов. Помогите нам в этом вопросе, – с земным поклоном обратилась Лидия Носкова к народным избранникам.

Пользуясь случаем, не преминула директор школы пожаловаться и на слабый интернет, из-за которого пришлось отказаться от дистанционного обучения. Иногда интернет-связь вообще может отсутствовать по несколько дней. Решение этой проблемы обойдется в три миллиона рублей.

Из Пыелдино депутаты переехали в Визингу, где побывали на строительной площадке новой средней общеобразовательной школы, рассчитанной на 501 место. Проект этой школы, разработанный институтом «Комигражданпроект», в 2015 году получил положительное заключение госэкспертизы. Но в течение трех последующих лет в районе не могли приступить к строительству, так как не было средств. В итоге строительство началось только в мае 2018 года. Строит школу кировская компания СНТ-1.

По словам главы района Романа Носкова, задача перед подрядчиками стояла сложная, поскольку финансирование по годам было очень неравномерное. Строительство предполагалось завершить за три года. Общая сумма по контракту – 546 миллионов рублей. Почти 50 процентов средств было заложено на первый год постройки, а остальные 290 миллионов были распределены на 2019 и 2020 год.

– Подрядчикам, чтобы вписаться в контракт, нужно было приложить много усилий, – рассказал глава Сысольского района. – Потому что на этом месте было свайное поле – незавершенный строительством объект школы, который так и забросили в 1991 году. Поэтому им сначала пришлось демонтировать более трехсот свай, сделать планировку и только потом начать новое строительство. Спасибо подрядчику, они справились, и к концу года была уже построена котельная и само здание школы. Сегодня освоение составляет 55 процентов от общей стоимости. Завершаются работы по устройству вентилируемого фасада, по кровле, началась внутренняя отделка, прокладываются слаботочные сети. И в течение двух недель подрядчик намерен приступить к благоустройству территории. Пойти в новую школу дети смогут уже в 2020 году.

Как заверил Роман Носков, бюджетные средства, предусмотренные на строительство, освоены в полном объеме.

– На выездном Дне депутата мы, в том числе смотрим, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, поэтому приятно видеть такие высокие результаты, — отметила председатель Госсовета Надежда Дорофеева. – Мы не случайно приехали на этот объект, потому что это один из позитивных и положительных примеров, когда муниципалитет взял на себя такую высокую ответственность, задачу и показывает на всю республику, как надо работать с подрядчиком. Мы этот позитивный опыт будем тиражировать. Это душу радующий проект.

Спикер парламента отметила также, что хорошие темпы строительства – это не только заслуга подрядчиков, но и руководства района, которое ежедневно начинает свой рабочий день с посещения стройплощадки.

Однако следующий объект, на котором побывали депутаты, оптимизма поубавил. Сысольская центральная районная больница – сегодня главная болевая точка района. Находится она в плачевном состоянии. На первом этаже деревянного двухэтажного здания 1958 года располагается терапевтическое и неврологическое отделения, на втором – детские койки. Как рассказал главный врач больницы Владимир Носков, в 2010 году здание проходило судебно-техническую экспертизу, и тогда уже было признано, что ремонтировать его нет никакого смысла, надо просто сносить и строить новое.

– С этим зданием мы вошли в режим непредсказуемости, – рассказал Владимир Носков. – Зимой на первом этаже – гололед. Мы не знаем, что откажет у нас завтра и каждый день готовимся к какому-нибудь происшествию. Осенью прошлого года внезапно просели полы, нарушив систему канализации, отопления и подачу воды. Мы заметили это вечером, пришлось экстренно ремонтировать. Хорошо, что это случилось в сентябре. Если бы то же самое произошло в январе, например, то здание просто бы вышло из эксплуатации. Вообще, случись что-то масштабное, нам даже некуда было бы перевести больных. У нас даже резервных площадей нет. А тут ведь лежат сложные больные – с инфарктами, инсультами, им нужны нормальные условия.

Входя в здание для осмотра внутренних помещений, депутаты поинтересовались, можно ли войти всем сразу, выдержат ли полы такое количество народа. Полы действительно особого доверия не внушали и ощущались под ногами как нечто проседающее и непрочное. Залатанный во многих местах линолеум взбугрился, потолок, обшитый фанерой, тоже бугрится. Конечно, так же, как и в Пыелдинской школе, здесь пытаются сохранять помещения в приличном виде, что-то латают, соблюдают чистоту, но ничто уже не может скрыть откровенной ветхости здания.

Убеждать депутатов было не нужно, проблема, что называется, была налицо.

– В Республике Коми много объектов социального значения, требующих реконструкции. Но, на мой взгляд, больницы в Визинге и Усть-Цильме находятся в зоне риска. Это мы все видим без слов, — заметила спикер парламента.

По словам Владимира Носкова, проект новой райбольницы разрабатывался еще в 2010 году. Тогда ставилась задача – собрать все отделения – и хирургию, и реанимацию, и терапию, лаборатории, пищеблоки – в одном здании. Оценивалось новое здание ни много – ни мало в один миллиард рублей. Учитывая то, что стоять оно должно было на берегу, нужны были дорогостоящие берегоукрепительные работы.

– Но такая громадина нам не нужна, ее еще ведь и обслуживать надо, – уверен главный врач райбольницы. – Мы же понимаем, что нужно жить теми деньгами, которые есть. Строительная площадка на месте снесенной старой поликлиники уже есть и даже переведена в республиканскую собственность. Рядом с ней стоит здание хирургии, которое можно будет соединить переходом с новым зданием. В новом здании мы планируем разместить отделение терапии, детское и реанимацию, которая сегодня располагается в помещении площадью всего 30 кв.м, а там ведь самые тяжелые больные. Там же разместим приемное отделение, которого сегодня вообще нет. По средним подсчетам, обойдется это в 400 миллионов, но не в миллиард же. Если такое решение будет, мы были бы рады.

Вопрос строительства нового здания больницы был поднят и на рабочем совещании, которое состоялось после посещения всех объектов. Заместитель министра здравоохранения Денис Фролов заверил, что в минздраве прямо сейчас готовы приступить к подготовке документов и паспортов, затем выйти с ходатайством в минстрой и к августу уже представить план проекта новой больницы, чтобы депутаты Госсовета могли заложить средства на ее строительство в республиканский бюджет.

Надежда Дорофеева призвала коллег взять на персональный контроль строительство социально значимых объектов. По словам спикера, вопрос о строительстве нового больничного здания на 80 коек в селе Визинга уже поднимался на республиканском уровне. По итогам заседания согласительной комиссии перед принятием бюджета Коми на 2019 год депутаты рекомендовали правительству найти деньги на этот объект. Однако сейчас финансируются другие стройки: республиканская инфекционная больница, радиологическое отделение онкодиспансера, переход между главным корпусом и поликлиникой детской больницы в Сыктывкаре. Только после этого больницу в Визинге, возможно, включат в адресную инвестиционную программу. Тем не менее, Госсовет предложит правительству актуализировать список объектов, которые надо построить в первоочередном порядке. Больница в Визинге – один из этих первостепенных объектов. Она отметила также, что депутаты продолжат контролировать ход строительства социальных объектов в регионе. В ближайших планах – посещение долгостроя – школы в сыктывкарском микрорайоне Орбита.

Галина ГАЕВА

Фото с сайта Госсовета Коми