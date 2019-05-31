Законы после обращения граждан

Президиум Госсовета Коми рассмотрел промежуточные итоги работы депутатов VI созыва с обращениями граждан. Сейчас обратной связи органов власти и населения уделяется особое внимание.

Как рассказала журналистам спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева, с сентября 2015 года – начала работы VI созыва – в Госсовет поступило 2,5 тысячи обращений. В среднем за год получается 850. Каждое третье поступает через интернет-приемную на официальном сайте представительного органа власти республики.

Эта работа приобрела новый формат после того, как в 2017 году президент страны подписал указ о мониторинге и анализе обращений граждан. Степень ответственности возросла, и теперь все обращения, которые поступают в органы власти, тщательно анализируются и прорабатываются специалистами администрации президента. За нарушение сроков рассмотрения либо отсутствие ответа должностные лица привлекаются к ответственности. Но, как отметила спикер, в Госсовете Коми таких нарушений не отмечено.

На самом деле депутаты проводят даже больше личных приемов и встреч с населением в своих избирательных округах, нежели зафиксировано статистикой. Поэтому для полноты информации Надежда Дорофеева призвала коллег фиксировать все поступающие к ним обращения.

Как проинформировала членов президиума начальник управления документационного обеспечения аппарата Госсовета Евгения Пестовская, львиная доля (85 процентов) – это индивидуальные обращения граждан, семь процентов – коллективные, восемь процентов – от объединений граждан. Более 50 процентов всех писем – из Сыктывкара, по 4-5 процентов – из Ухты и Сыктывдинского района, из других муниципалитетов в среднем по два процента, около пяти процентов из населенных пунктов за пределами республики и даже из-за рубежа. Тематика разнообразна – обращения касаются проблем в сфере ЖКХ, тарифов, капремонта, газификации, сохранения коми языка, соблюдения тишины и покоя граждан.

В то же время в Госсовет часто поступают обращения, не относящиеся к компетенции парламента. Таких с осени 2015 года более тысячи (40 процентов от общего количества). Но их тоже не оставляют без внимания – переадресуют в другие органы власти и учреждения, прохождение каждого письма и ответ на него берется на контроль, о чем обязательно сообщается заявителям. Часть обращений ложится в основу законодательных инициатив.

– Это свидетельствует об активности и неравнодушии наших жителей и их готовности принимать участие в решении социально значимых вопросов, – подчеркнула Надежда Дорофеева. – Например, республиканский закон о тишине появился по результатам обращений граждан. Также по многочисленным обращениям жителей депутаты внесли поправки в закон о социальной защите, чтобы установить меры социальной поддержки в виде денежной выплаты «детям войны» и труженикам тыла. В бюджете на 2018 год были заложены средства на строительство социальных объектов, о необходимости которых заявляли граждане в своих обращениях. А, например, житель сыктывкарского поселка Максаковка Виктор Торлопов инициировал поправки о том, чтобы ветхие многоквартирные дома исключить из списков на проведение капремонта и, соответственно, не взимать плату за капремонт с жильцов таких домов.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru