Уважаемые жители Республики Коми!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Дети – самое дорогое, что есть в нашей жизни, а детство – самый беззаботный период для каждого человека. Время новых открытий, когда формируются интересы, взгляды на жизнь. Поэтому задача взрослых – оберегать и поддерживать ребенка на этом пути, наставлять и помогать найти свое место в большом мире.

Мы, взрослые, вкладываем в детей любовь к миру, уважение к людям, знания о природе вещей. Объясняем ребятам значение таких важных ценностей, как любовь к Родине, забота о близких, сопереживание и неравнодушие.

Поддержка семей с детьми – один из приоритетов работы Государственного Совета Республики Коми. Ежегодно в республиканские законы вносятся поправки, совершенствующие эту сферу.

От всей души желаю всем жителям Республики Коми семейного счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях. Пусть юное поколение продолжает радовать нас своими талантами и достижениями, наполнять верой в сильное и надежное будущее!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми