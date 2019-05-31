В отделе истории Национального музея Коми начала работу выставка «Парк советского периода», посвященная сыктывкарскому парку имени Кирова. Официально это любимое место отдыха горожан было открыто 85 лет назад – 18 июня 1934 года. Но его неофициальная история берет начало еще в девятнадцатом веке.

В городском саду

В 1890 году в Усть-Сысольске на высоком берегу Сысолы между Троицким собором и торговой площадью был заложен небольшой общественный сад. Собственно говоря, это был огороженный невысоким заборчиком луг с дорожками, обсаженный по краям деревьями. Основными «посетителями» сада стали забредавшие сюда в поисках корма коровы. Когда сад передали под шефство пожарной команды, то огнеборцы начали пасти там своих лошадей.

Незадолго до этого посетивший Усть-Сысольск писатель Петр Засодимский написал, что здесь не было ни городского сада, ни бульвара. Напротив духовного училища (сейчас Национальная галерея Коми) была торговая площадь, где проходила ежегодная Георгиевская ярмарка. На месте современного паркового стадиона стоял комплекс Троицкого собора. Торговая площадь на окраине современного парка просуществовала до 1932 года. Затем начались работы по подготовке территории будущего парка, включившего в себя бывшие городской сад и базарную площадь. И в 1933 году на этом месте были высажены первые деревья. Всего за два года рядом с уже имеющимся садом посадили более полутора тысяч деревьев и более двухсот кустарников.

Парк официально открыли летом 1934 года, а после убийства Сергея Кирова в конце 1934 года парку и заодно прилегающей улице Набережной присвоили его имя. После того как были разрушены храмы Троицкого собора, территория парка расширилась до улицы Орджоникидзе. Вокруг соорудили ограду и сделали монументальные ворота. В парке установили памятник Ленину, построили открытую эстраду, летний театр, спортивную площадку и кинотеатр.

Музыка и кино

Первый кинотеатр в Усть-Сысольске возвели в 1923 году. Деревянное одноэтажное здание стояло на перекрестке нынешних улиц Куратова и Кирова. Старожилы города рассказывали, что перед сеансами играл оркестр, а буфетчица Людмила Попова торговала свежей выпечкой домашнего приготовления. В этом кинотеатре сыктывкарцы впервые увидели фильмы «Чапаев», «Ленин в октябре», «Кубанцы», «Путевка в жизнь», «Джульбарс», «Дети капитана Гранта», «Семеро смелых», «Александр Невский», трилогию о Максиме и комедии Александрова.

В 1920-е годы здесь демонстрировались только немые фильмы под сопровождение тапера. Именно так был показан в феврале 1929 года один из первых фильмов о Коми крае «Охота и оленеводство в области Коми». Аппаратура для звукового кино появилась в кинотеатре лишь в 1932 году.

В 1933 году в Сыктывкар был выслан сын генерал-майора и актрисы 31-летний Борис Васьянов. За два года он подготовил оркестрантов и организовал струнный оркестр, который с 1935 года начал выступать в фойе городского кинотеатра. Несколько лет назад журналисту «Республики» удалось разыскать одну из первых участниц оркестра Раису Попову. В музыканты она подалась семиклассницей в 1937 году и играла на домре в фойе кинотеатров почти десять лет, вплоть до завершения учебы на истфаке КГПИ. Стипендия была 200 рублей, а в оркестре она получала еще 300 рублей. Раиса Андриановна рассказала, как в декабре 1939-го после последнего сеанса сгорел деревянный кинотеатр. Музыканты тогда сумели спасти свои инструменты и отнесли их на сохранение к жившей неподалеку участнице оркестра Анне Исаковой.

Коллектив труппы постоянно менялся. Летом 1940 года играл шестой состав оркестра, а в октябре 1947-го уже девятый. Во все годы в оркестре выступало много школьников и студентов.

Дирижировал и готовил ноты сам Васьянов, а на контрабасе играла его жена Анна Кудрина. Исполняли марши, отрывки из опер, вальсы. На каждый вечер старались подобрать что-то новое. Иногда после сеансов их звали выступить в ресторан «Вычегда» – тогда это было деревянное здание рядом с кинотеатром. В 1980 году Борис Васьянов погиб, попав под машину.

В августе 1956 года в рамках первого республиканского фестиваля молодежи в ПКиО прошел грандиозный вечер отдыха с фейерверком и карнавалом. «Карнавальная ночь», возможно, проходила под мелодии джаза. С 1948 до 1964 года в штате парка числился свой духовой оркестр, который открывал и закрывал сезон летнего отдыха, а в зимние вечера играл в помещении летнего театра. Руководили оркестром бывшие политзаключенные, сначала – Владимир Гибрайтис, затем – Харольд Брокс. Когда оркестр распустили, музыканты разошлись в разные музыкальные коллективы города, в основном в оркестр воинской части. Брокс стал руководителем нового эстрадного городского оркестра «Мелодия», игравшего джаз. В 1980-х в парке работал республиканский джаз-клуб «Геликон», проходили тематические вечера и концерты.

Царский садовник

Другой ссыльный – профессиональный садовник Федор Павлов с тридцатых годов прошлого века выращивал в парке цветы (цветник был просто огромный – 40 тысяч цветов). Кроме цветов на территории парка он разбил грядки, на которых умудрялся выращивать экзотическую для Коми края тех лет клубнику и в парниках – огурцы. При нем в парке появились новые аллеи, в том числе пихтовая. До революции садовник работал в петергофских садах царской семьи. В пригороде Санкт-Петербурга у него был свой дом и большое хозяйство. Попав в Сыктывкар, бывший царский садовник никуда уже не выезжал до своей смерти в 1957 году.

До войны на Сысоле работали водные и лодочные станции (напрокат сдавались десять лодок). На реке был устроен бассейн открытого типа с вышкой для прыжков в воду. В годы войны в парке размещался эвакуированный из Ленинграда зоопарк.

Но в те же годы парк был своеобразным «этапом» для большинства сосланных в Коми. На его территории находилась городская пристань, где месяцами ожидали решения своей судьбы репрессированные. В то время их везли в республику в основном по реке. С этой же городской пристани во время войны отбывали на фронт сыктывкарцы. Обратно вернулись не все. Высокая деревянная пристань в парке простояла до начала восьмидесятых годов прошлого века.

ВДНХ с оленями

В 1936 году на территории парка была впервые проведена выставка достижений народного хозяйства, посвященная 15-летию области. Но, судя по сохранившимся фотографиям, особых достижений не было. Спустя десять лет, к следующему юбилею республики, решили повторить опыт «малого ВДНХ», но уже с большим размахом. Для этого в ПКиО имени Кирова был выстроен павильон, на вид весьма внушительный и помпезный, но представлявший собой только легкое каркасное сооружение из дерева. К 25-летию Коми АССР подошли основательно. В подготовке выставки участвовало около трех тысяч человек. Над составлением ее планов работали шестьдесят инженеров, а над оформлением – восемнадцать лучших художников и архитекторов города.

За полгода удалось собрать более семи тысяч экспонатов, которые разместили в пяти зданиях. Рядом на открытых площадках показывали породистый скот, в том числе и северных оленей. Коми ВДНХ открылась 22 августа 1946 года, и за пять месяцев ее посетили более 70 тысяч человек. В 1966 году выставка была закрыта, а павильон разобран. О нем напоминают только сохранившиеся фотоснимки.

Танцы за забором

Начиная с самого своего открытия парк стал местом, куда каждый вечер «слеталась» молодежь. В стоявшем напротив парка пед-училище учились в основном приехавшие из сельской глубинки девушки, для которых парк являлся основным «очагом культуры». Но если днем на его территорию вход был бесплатным, то вечером пускали только по билетам. Денег у студенток на билет обычно не хватало.

Как-то известная коми писательница Нина Куратова рассказала случай из своей молодости. В послевоенные годы, будучи студенткой педучилища, она попыталась проникнуть в парк без билета. Днем она выменяла на хлебные карточки новую юбку и хотела покрасоваться в ней вечером на танцах. Денег на билет не было, и юная модница решила перемахнуть через забор. Подруги без труда перелезли и убежали, но, когда дошла очередь до Нины, она зацепилась за ограду новой юбкой и повисла на заборе. Звать на помощь было неудобно, рвать юбку жалко. Так и висела, пока не подошли стражи порядка. Сняли горе-нарушительницу с забора и отвели в милицию. Пожурили, посмеялись, напоили чаем с сахаром и отпустили на все четыре стороны.

Новую танцплощадку (прозванную из-за своей формы «сковородкой») в парке построили в 1977 году. В 1990-е она стала одним из первых ночных клубов города под названием «Даймон», затем в здании находился республиканский Центр народного творчества, который запомнился жителям Сыктывкара дискотеками под названием «Метро». Это название и в дальнейшем закрепилось в народе. Сейчас там творческие объединения Дома развития культуры и искусства.

А клад и ныне там

Современный детский сектор парка построили на месте жилого района. Здесь стояли деревянные дома. В том числе и дом потомков купцов Сухановых. В этом доме вырос геолог Николай Суханов (умер несколько лет назад). Во время прогулки по парку он показал место, где до 1969 года находился деревянный двухэтажный дом его родителей, и рассказал семейную легенду.

Некогда в Усть-Сысольске росли могучие кедры, но в 20-х годах прошлого века прошел «кедровый мор», и все они погибли. Рос кедр и во дворе дома той ветви Сухановых, к которой относится Николай Суханов. В семье бытовало предание, что под вековым кедром спрятан клад. Когда засохший кедр спилили, пень так и не смогли выкорчевать. Измученные родовой тайной старшие братья Николая Суханова в конце 1930-х годов решили снести пень с помощью взрывчатки. Заложили под него пороховой заряд, селитру и завалили камнями. От взрыва камни буквально впечатало в деревянные стены дома. А пень даже не шелохнулся. Когда сухановский дом сносили, бульдозером выдернули и пень, но клада там не обнаружили. Может, он был зарыт глубже.

Примерно в том же месте пролегали подземные ходы Сухановых, которые привлекали еще дореволюционных исследователей. Газета «Югыд туй» от 17 июля 1925 года в статье «Подземный ход Суханова» сообщала: «При проводке канавы по Набережной улице г. Усть-Сысольска 4 июля 1925 года рабочие наткнулись на остатки знаменитого хода Сухановых, ведущего от двора здания Партшколы к реке. Судя по вынутым доскам, он был обшит тесом, который был хорошо просмолен…» Позднее в этой же газете появилась статья профессора Грена, в которой тот, ссылаясь на «руководителя над уличными работами тов. Турьева», подтверждает, что «при раскопке рабочими подземного хода Сухановых был обнаружен вполне сохранившийся свод со столбами-подпорками, так что этот остаток древности вполне доступен исследованию». Увы, более сведений об этом «остатке древности» не появлялось.

Замок Берендея

В августе 1982 года в парке открылся «Детский городок», построенный в сказочном стиле: деревянный замок Берендея с игровыми автоматами и деревянные скульптуры. Но «городок» продержался недолго: уже лет через десять после его открытия он был почти полностью разрушен. Нынешний замок Берендея – это уже кирпичное здание на старом фундаменте.

В 1985 году на высоком берегу Сысолы была построена гостиница «Югöр». Ее открытие приурочили к работе VI Международного конгресса финно-угроведов. Это здание замкнуло южную границу парка.

В годы перестройки парк находился в запустении. Закрылись аттракционы, тир, шахматный клуб. Практически все скульптуры были разрушены (чудом сохранились лишь «морские обитатели» в детском парке).

Сейчас Кировский парк переживает второе рождение. Полномасштабная его реконструкция началась в 2013 году. Делается набережная, появились новые аттракционы и скамейки, обустроены детские площадки, поменяли асфальт на дорожках, высадили саженцы. В этом году в парке установили «царскую» беседку, в память о той, которая была построена в 1898 году для встречи в Усть-Сысольске великого князя Сергея Александровича.

Как рассказала «Республике» заведующая отделом истории Национального музея Коми Анна Мельникова, выставка «Парк советского периода» должна показать самые интересные и удачные решения в паркостроительстве и организации культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных услуг на территории парка в 1920-1980-х годах.

– Но из прежних объектов парка ничего не осталось, мы можем их видеть только на фотографиях, – посетовала историк. – Горожане откликнулись с воодушевлением и сейчас продолжают приносить фотографии. Воспоминания в основном точечные. Так, Нина Бурилова рассказала про то, как ее в детском саду водили посмотреть на эвакуированный в годы войны Ленинградский зоопарк. Помнит, что ее очень поразил слон, привязанный за одну ногу. Все животные были облезлые, дети их жалели, думали, что их не кормят.

На выставке можно увидеть не только фотографии, но и автомат для продажи газированной воды, стеклянные пирамидки для продажи сока, бильярдный стол, детскую коляску и велосипеды, а также инсталляцию «Колесо обозрения».

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и из архива Национального музея Коми