Обеспечить безопасность в интернете

Коми в числе регионов – лидеров в области информационной безопасности несовершеннолетних. Об этом на рабочей встрече с главой республики Сергеем Гапликовым заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Панков. Позже под председательством Александра Панкова и руководителя Управления Роскомнадзора по СЗФО Дмитрия Сахарова прошло заседание Координационного совета руководителей территориальных органов Роскомнадзора в СЗФО.

Во время встречи Александр Панков поблагодарил главу региона за помощь в организации мероприятия:

– Мы всегда меняем территории и стараемся два года подряд в одном и том же месте заседание координационного совета не проводить. И везде оно проходит по-разному. Коми, могу сказать точно, – в лидерах по России по работе с персональными данными, особенно по защите детей от специфической информации.

Сергей Гапликов поблагодарил Роскомнадзор за активное взаимодействие с органами власти, в том числе и за участие в решении вопросов, связанных с защитой детей от негативной информации в интернете.

– Для нас это крайне важно. И акции, которые мы вместе с территориальным подразделением Роскомнадзора проводим, и соответствующие практики являются действительно эффективными. С вашей помощью в республике этой работой охвачены десятки тысяч детей, что дает очень качественный и позитивный результат, – сказал глава региона.

Системную работу по обеспечению информационной защиты, организованную в Коми, высоко оценили и на заседании координационного совета. По мнению Александра Панкова, Республика Коми является примером грамотного и профессионального подхода со стороны органов власти к вопросу информирования несовершеннолетних о защите персональных данных и безопасности в сети. В регионе регулярно проводятся лекции, конференции, тематические уроки, конкурсы и иные мероприятия.

– И это важно, ведь защита персональных данных зависит прежде всего от самого человека, от той информации, которую он дает, распространяет сам о себе, – подчеркнул Александр Панков.

И.о. первого заместителя председателя правительства Коми – руководитель администрации главы региона Михаил Порядин отметил актуальность темы:

– В рамках мероприятий объявленного президентом России Десятилетия детства особое внимание уделяется вопросам безопасности несовершеннолетних, в том числе в информационном пространстве. Дети и подростки все больше времени проводят в интернете, являются одними из самых активных пользователей сети. И мы должны защитить их от негативного влияния и возможных угроз.

Он также сообщил, что Коми готова поделиться наработками в сфере обеспечения информационной безопасности и с интересом познакомится с опытом коллег из других регионов.

В ходе первой части заседания Александр Панков и Михаил Порядин наградили победителей конкурса рисунков и видеороликов «Защити свои персональные данные», проведенного среди учащихся образовательных организаций Коми.

Председатель Госсовета республики Надежда Дорофеева отметила, что активное развитие виртуальной среды и цифровых технологий привело к появлению принципиально новых угроз и уязвимостей, с которыми постоянно сталкиваются как несовершеннолетние, так и взрослые пользователи.

– Поэтому мы готовы поднимать эти вопросы на уровне Парламентской ассоциации Северо-Запада, а также вносить предложения по совершенствованию законодательства на рассмотрение Совета законодателей России, – сообщила спикер парламента Коми.

По словам министра внутренних дел Коми Виктора Половникова, уже на протяжении ряда лет жители Коми, прежде всего дети и подростки, сталкиваются с интернет-угрозами, которые подталкивают к совершению преступлений и правонарушений. Только в прошлом году полицейские направили в Роскомнадзор 23 сообщения, в результате закрыты 16 сайтов. Поэтому очень важно организовывать работу среди несовершеннолетних, чтобы они могли отличить полезный интернет-контент от содержимого сайтов, пропагандирующих насилие и нездоровый образ жизни.

По данным, которые привел заместитель прокурора республики Владимир Никонов, за четыре месяца этого года в Коми правоохранители зарегистрировали 1115 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. За аналогичный период прошлого года таковых было 684. В первом квартале 2019 года сотрудники прокуратуры Коми выявили 660 сайтов с противоправным контентом, 570 из них уже заблокированы Роскомнадзором.

Руководитель регионального управления Роскомнадзора Виктория Пименова сообщила, что для повышения медиаграмотности детей ведомство проводит большую работу. Например, проводятся онлайн-уроки с охватом аудитории до десяти тысяч человек за одно мероприятие. Школам предлагается использовать информационную продукцию Роскомнадзора Коми, которая направлена на профилактическую работу не только с детьми, но и с их родителями.

О важности работы с родителями рассказала и министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова. Как показывает практика, более 80 процентов родителей не знают, какие сайты посещают их дети в интернете. А между тем в прошлом году в соцсетях выявлены миллионы сообщений по темам суицида, подражания представителям криминального мира, насилия.

В системе образования в Коми профилактическая работа по обеспечению информационной безопасности с детьми начинается уже даже не в школах, а в детских садах, чтобы и малыши знали об угрозах, с которыми могут столкнуться.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru