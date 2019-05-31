Дорогие друзья!

Поздравляю юных жителей республики и их родителей с Международным днем защиты детей!

В мире нет ничего дороже и ценнее счастливых глаз наших детей, их улыбок и беззаботного смеха. Дети – это смысл жизни. Для каждого из нас детство – самая веселая, незабываемая пора в жизни. И только мы, взрослые, можем сделать так, чтобы она оставила самые светлые воспоминания.

Поддержка семей с детьми – один из приоритетов в работе региональных и федеральных органов власти. В период каникул мы стараемся создать такие условия, чтобы как можно больше юных жителей республики смогли комфортно отдохнуть, оздоровиться и набраться сил в летних лагерях. В рамках объявленного президентом России Десятилетия детства в регионе проходят мероприятия, охватывающие различные сферы развития детей.

В эти дни в Сыктывкаре проходит Первый Республиканский форум «Десятилетие детства – региональные векторы», на котором эксперты обсуждают актуальные вопросы развития современных детей и молодежи. Уверен, что, если каждый из нас будет неравнодушен к детским проблемам, проявит заботу и внимание, тогда и жизнь наших детей будет счастливей.

Дорогие ребята, пусть это лето пройдет ярко и незабываемо, здоровья вам и вашим близким, счастья, успехов и положительных эмоций!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми