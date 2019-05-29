В среду глава Коми Сергей Гапликов подписал распоряжение об освобождении Ларисы Максимовой от должности первого заместителя председателя правительства республики.

Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба руководителя региона. Это явилось следствием непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого она являлась. То есть за неисполнение обязанности, предусмотренной статьей 11 Федерального закона «О противодействии коррупции».

– Перед законом все равны. Я всегда придерживался и буду придерживаться этой позиции, – прокомментировал свое решение руководитель региона Сергей Гапликов.

Роман СЕМЕНОВ

Фото из архива «Республики»