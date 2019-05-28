До старта «Зеленого Марафона» осталось меньше недели

Уже в эту субботу, 1 июня в 59 городах нашей страны, включая столицу Коми, пройдет «Зеленый Марафон» от Сбербанка. В Сыктывкаре спортивный праздник развернется на Стефановской площади. Во время его проведения будут работать 17 развлекательных площадок.

Гости мероприятия смогут заняться различными видами фитнеса, измерить индекс своего тела, поучаствовать в мастер-классах по баскетболу, катанию на роликах, регби, волейболу и футболу. Дети — проверить свои знания ПДД, прокатиться на самокате, попробовать свои силы на скалодроме, поиграть с четвероногими друзьями из семейного клуба «Дружок».

Объединяющим звеном и одной из изюминок мероприятия станет квест, в рамках которого гостям предстоит пройти несколько испытаний на эрудицию, ловкость и спортивную подготовку. Технически он будет похож на «игру по станциям». Для участия в квесте в зоне регистрации марафона нужно будет получить листовку с перечнем партнеров праздника и вклеить в нее наклейки за выполненные задания. Первые 50 человек, успешно прошедшие испытания, получат памятные подарки.

А во время конкурса хештегов, горожанам предложат сделать селфи на любой из площадок марафона и выложить его в социальные сети с хештегом #ЗМСЫКТЫВКАР2019. Обладатели оригинальных снимков, набравших наибольшее количество лайков, получат памятные подарки.

Помимо этого, на спортивном празднике, горожан ждет обширная развлекательная программа из вокальных, танцевальных и спортивных номеров.

Также в поддержку социальной акции «Зеленого марафона» на площади будет работать специальный пункт приема новой детской литературы для формирования библиотечного фонда Детской республиканской клинической больницы.

Расписание мероприятий «Зеленого марафона» в Сыктывкаре:

10:00 Начало регистрации участников забега и развлекательной программы

11:30 Старт забега для детей 7-9 лет

11:45 Старт забега для детей 10-13 лет

12:00 Взрослый забег

12:45 Церемония награждения участников забега

Важно! Участие детей в забегах возможно только при условии присутствия их родителей (или законных представителей) на площадке «Зеленого марафона».

Партнеры мероприятия: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, МО ГО «Сыктывкар», Центр спортивных мероприятий Сыктывкара, Медицинский центр «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ», фитнес-центр «Здоровье», теннисный центр «Лидер», семейный клуб «Дружок», фитнес-клуб «Грани», спортивный центр «СКАЛА», Мир виртуальной реальности, ТРЦ «Парма», торговый дом «Toys», компания «КС Альфа», «Strateg Athletics»

КроссФит Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкарский лесной институт.

При информационной поддержке ИА БНК, газет «Про Город Сыктывкар», «Комсомольская правда в Коми», «Республика», журнала о Республике Коми «РЕГИОН», ИА «Комионлайн», радиостанции «Русское радио в Сыктывкаре».