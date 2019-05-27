Защита от идеологии терроризма

В Коми утвердили комплексный план мероприятий противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Гапликов.

Как сообщает пресс-служба руководителя региона, в перечень мероприятий комплексного плана включены: профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние; меры по формированию у населения антитеррористического сознания; совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Коми от идеологии терроризма; организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму.

Органам в системе исполнительной власти республики поручено обеспечить выполнение комплексного плана, организовать ежегодное планирование деятельности по реализации плана на очередной календарный год, а также их учет в государственных программах (подпрограммах) в области профилактики терроризма.

Соответствующую работу рекомендовано провести и территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Коми, органам местного самоуправления в регионе.

Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя председателя правительства региона, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти республики по вопросам реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru