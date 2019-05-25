Бессмертный подвиг героев навечно в памяти потомков

Сотрудники «РН – Северная нефть» и других дочерних структур компании «Роснефть» в городе Усинске приняли участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Нефтяники Севера – ветеранам

Ежегодно нефтяники «Роснефти» одними из первых подключаются к республиканскому благотворительному марафону «Мы – наследники Великой Победы», который проводится в нашем регионе десятый год. Сотрудники «РН – Северная нефть» и сервисных структур НК «Роснефть» организуют сбор средств для оказания адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и поддержки совета ветеранов.

В 2019 году в рамках акции было собрано около 370 тысяч рублей. Помимо этих средств ветераны Усинска и Ненецкого автономного округа получат от «РН – Северная нефть» материальную помощь по программе благотворительности.

– Мы искренне благодарны нашим надежным друзьям – коллективам «РН – Северная нефть», филиалов «РН-Сервис», «РН-Бурение», «РН-Ремонт НПО», «Усинский коммунальный сервис», ЧОП «РН-Охрана-Усинск» и других предприятий – за неравнодушие и отзывчивость, – отметила председатель совета ветеранов Валентина Дурасова. – Ежегодно усинские предприятия «Роснефти» перечисляют на счет совета ветеранов деньги, идущие на оказание адресной помощи ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной, вдовам погибших, малолетним узникам фашистских концлагерей и так называемым «детям войны». Приятно, что нефтяники участвуют в жизни совета и наших подопечных не только накануне праздников, но и в обычные дни, посещают их на дому, вместе с воспитанниками детских садов организуют для них чаепития. Люди, пережившие страшное военное лихолетье, очень нуждаются в общении, ценят внимание и заботу. Как и в предыдущие годы, к 9 Мая сотрудники «РН – Северная нефть» преподнесли ветеранам приятный сюрприз – вручили хорошие подарки, которые пришлись пожилым людям очень кстати. Мы вам очень признательны за щедрость и сердечное тепло!

Плечом к плечу в одном строю

Десятки усинцев собрались 9 Мая у мемориала «Защитникам Отечества», чтобы отдать дань памяти героям, поблагодарить ветеранов за мужество и подвиг во имя мира, пожелать живым свидетелям и творцам истории долгих лет. Почтив минутой молчания погибших, горожане возложили цветы к подножию памятника и присоединились к шествию «Бессмертного полка».

В этом году Всероссийская мемориальная акция собрала около шести тысяч усинцев. Среди них семьи сотрудников «РН – Северная нефть» и других дочерних предприятий «Роснефти».

– Я очень горжусь прадедушкой и его заслугами, – делится девятилетний Максим Тамбасов, указывая на портрет своего геройского деда. – Манин Анатолий Дмитриевич родился в 1926 году в деревне Полянская Шабалинского района Кировской области. В 1943 году, когда ему исполнилось 17 лет, его призвали в Красную армию. В августе 43-го прадедушке довелось воевать на Курской дуге – это было самое крупное танковое сражение в истории, в нем участвовало около двух миллионов человек! За годы войны прадедушка был несколько раз ранен, за боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, другими медалями и орденами. Дошел до Победы, вернулся в родное село и много лет работал в своем колхозе.

– А мой прадедушка Ахтариев Хакимьян Рахимьянович в Курской битве погиб смертью храбрых. Похоронен он в братской могиле. Ему было всего 20 лет, – рассказывает четвероклассник Денис Ахмедов. – Вообще в нашей семье четыре ветерана Великой Отечественной войны, и родители стараются, чтобы мы знали о них и об их подвиге. Загитьян Рахимьянович Ахтариев – родной брат моего прадедушки Хакимьяна. В семнадцатилетнем возрасте, в 1943 году, его отправили служить на Дальний Восток на границу с Японией, где он храбро сражался против самураев. Демобилизовался он только в 1950 году. За мужество и героизм, проявленные в боях во время Великой Отечественной войны, прадедушка награжден медалями «За освобождение Кореи», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени и множеством юбилейных медалей. В послевоенные годы он работал председателем сельсовета, поднимал хозяйство, восстанавливал деревню. Сегодня дедушке 92 года, и он по-прежнему в строю. Я им очень горжусь! Моя прабабушка Альфия Рахимьяновна Таипова в этом году отметила 90-летний юбилей. Во время войны она вместе с такими же подростками работала в поле, пахала, сеяла, жала. Зимними вечерами вязала варежки и свитера для солдат, а после войны помогала восстанавливать колхоз. В День Победы прабабушка получает поздравление от президента России Владимира Путина, где он тепло благодарит ее за самоотверженный труд в тылу во время Великой Отечественной войны. Родной брат моей бабушки Ильясов Риза Мухамеднурович на фронт ушел 19-летним юношей. Он воевал под Ленинградом, был командиром взвода минометчиков, в 1942 году получил тяжелое осколочное ранение, потерял обе ноги, долго лежал в госпитале. После демобилизации работал в колхозе бухгалтером, воспитал пятерых детей. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, дедушка Риза был награжден орденами и медалями. Каждый год 9 Мая, когда вся страна празднует Великую Победу, я принимаю участие в акции «Бессмертный полк» и с гордостью несу портрет дедушки. Вместе с классом участвую в смотрах песни и строя, в творческих конкурсах и викторинах ко Дню Победы. Горжусь, что в числе людей, защитивших мир, счастье, мое детство, есть мои родные. Для нашей семьи каждый из них – герой, они воевали честно, не прятались за спины других, всегда помнили о своем воинском долге перед Родиной, о своей семье. Мы не вправе забывать их подвиг.

Счастье – жить под мирным небом

Молодежь города, как и в прошлые годы, приняла участие в создании мобильных инсталляций с «ожившими» кадрами из фотографий, документальных фильмов и книг, посвященных Великой Отечественной.

На этот раз молодые специалисты «РН – Северная нефть» запечатлели счастливое мгновение первого мирного дня в Берлине, когда группа солдат-освободителей позировала художнику на фоне Рейхстага. Основой для «живой картины» стал реальный фотоснимок, сделанный в мае 1945-го. На фото радостные лица мужчин и женщин, лучистые улыбки, отодвигающие на задний план горечи и утраты. И буквально осязаемое огромное счастье, которое принес победный май всем, на чью долю выпало испытание войной.

Продолжились праздничные мероприятия фестивалем патриотической песни на площади имени Аллы Босовой и колоритным выступлением коллективов Центра национальных культур возле ДК. Причем участником концерта мог стать любой – достаточно было подхватывать хорошо известные всем песни военных лет. Каждый желающий мог отведать ароматной солдатской каши, послушать выступление духового оркестра, сфотографироваться с ветеранами и на фоне тематических инсталляций. А еще – ощутить себя частью всенародного праздника и большой семьи, в которой берегут память о том, какой ценой была завоевана Победа, как важно беречь мир и знать историю своей страны.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»