Зима закончилась. Зима близко

В правительстве Коми обсудили готовность коммунальщиков к холодам и долги за ЖКУ

Население республики стало лучше платить за коммунальные услуги в отличие от бюджетных организаций, задолженность которых растет, несмотря на поддержку из регионального бюджета. Речь об этом шла на заседании правительства Коми в ходе обсуждения итогов заканчивающегося отопительного сезона и подготовки к следующему.

На севере перерыв между отопительными сезонами крайне маленький: нынешний еще и на юге республики не закончился, а новый в северных городах начнется, скорее всего, уже в августе, поэтому времени на подготовку к грядущим холодам остается мало. Тем не менее, как сообщил заместитель председателя правительства Коми – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев, сезон-2018/2019 был начат без срывов и в установленные сроки, к 1 сентября тепло было во всех учреждениях соцсферы региона, а к 20 сентября – во всех жилых домах и прочих зданиях. Впервые за несколько лет проверки Ростехнадзора подтвердили, что к отопительному сезону готовы абсолютно все города и районы Коми.

Еще один плюс – снизилось число различных аварий и сбоев на сетях, устранение последствий которых превысило нормативные сроки. Таковых было только два, в то время как в прошлом сезоне – 11. Ни одного коммунального ЧП не произошло в новогодние каникулы и другие праздничные дни. Меньше аварий на всех сетях стало в Инте, Сосногорске, Корткеросском, Удорском, Сыктывдинском, Сысольском, Прилузском и Усть-Вымском районах. 53 процента различных сбоев, случившихся в уходящем отопительном сезоне, произошло в Сыктывкаре на тепловых сетях. В сфере надежности электроснабжения антилидером этой зимой стал Усинск – плюс 19 процентов инцидентов по сравнению с прошлой зимой. По словам Константина Лазарева, эта тема неоднократно обсуждалась на различных совещаниях с участием администрации города, соответствующие поручения даны энергетикам.

75 процентов аварийных ситуаций произошли на инженерных сетях, основная причина – их износ. Поэтому ресурсоснабжающим организациям необходимо обеспечить этим летом замену не менее 10 процентов ветхих сетей.

– Впрочем, это ежегодная задача, – пояснил министр. – Также необходимо создать запасы топлива, которые позволят обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона. В этом периоде отмечалась проблема с обеспечением топливом объектов энергетики, вызванная как ростом цен, так и срывом поставок, низким качеством угля – его повышенной влажностью, зольностью, содержанием примесей. Выявлены факты поставки «Воркутауглем» на объекты Воркутинских ТЭЦ угля низкого качества, смерзшегося, влажного. В оперативном порядке эти вопросы решаются. Были проблемы, связанные со снежными заносами на ведомственных железнодорожных путях в Воркуте. Филиалу «Т Плюс» и «Воркутауглю» необходимо выработать комплекс мероприятий, учитывающих вышеуказанные инциденты.

Кроме того, Константин Лазарев напомнил, что с закрытием «Интаугля» Интинская ТЭЦ использовала непроектный уголь воркутинских марок, а это, по данным министра, негативно отражалось на работе основного оборудования станции, надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим зампред правительства рекомендовал тепловикам и газовикам совместно проработать вопрос о газификации Интинской ТЭЦ.

Из-за постоянного роста цен на мазут и уголь впервые за последние годы Коми получила федеральную дотацию на компенсацию топливных расходов организаций ЖКХ – 234 миллиона рублей. Кроме того, для предприятий ЖКХ в бюджете республики на этот год запланированы 2,6 миллиарда на выплату субсидий по выпадающим доходам (население не может платить за коммунальные услуги выше определенных тарифов, а реальные расходы на производство тепла, горячей воды во многих населенных пунктах гораздо выше, разница в расходах оплачивается ресурсникам из регионального бюджета). Сейчас выплачено уже более миллиарда от общей суммы субсидий. Также казна платит субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо, которое покупают люди для индивидуального отопления своих жилищ. Министр напомнил главам муниципалитетов, что цены на твердое топливо (дрова, пеллеты, брикеты) нужно держать на контроле, как и своевременность доставки такого топлива.

Особо в своем выступлении Константин Лазарев остановился на теме задолженности в сфере ЖКХ. На 1 мая население, бюджетные и коммерческие организации задолжали за ЖКУ в целом 8,2 миллиарда рублей. По сравнению с маем прошлого года – рост на 3,7 процента. Но при этом задолженность населения снизилась на 4,5 процента (сейчас жители Коми должны за коммуналку 4,5 миллиарда рублей). А вот у бюджетных организаций, наоборот, долги растут, их задолженность – 717 миллионов рублей, просроченная – 254 миллиона, по сравнению с прошлым годом – рост на 26 процентов. Наибольший рост просроченной задолженности у учреждений, финансируемых из регионального и местных бюджетов, «федералы» прирастают долгами не так активно.

Для снижения задолженности и обеспечения текущих платежей за коммуналку муниципальным бюджетам дают субсидии – порядка 350 миллионов в год. При этом сами города и районы, планируя бюджеты, изначально не закладывают в них суммы, достаточные для оплаты подведомственными учреждениями коммунальных услуг. Так, по словам министра, в бюджете Усть-Цилемского района запланировано около 30 процентов от потребности, у Сысольского – 39 процентов, у Вуктыла – 44. В целом на начало года недостаток финансовых средств на оплату коммуналки – более 670 миллионов рублей, то есть за счет региональных субсидий этого финансового дефицита заведомо не покрыть, значит, долги будут расти дальше.

– Результат такого в кавычках «эффективного планирования» – крайне низкая платежная дисциплина, а ресурсоснабжающие организации в итоге ограничены в своих расчетах с поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в проведении ремонтных программ, операционных расходах, – подчеркнул Константин Лазарев. – Только перед Коми тепловой компанией задолженность местных бюджетов более 200 миллионов рублей.

Предприятия ЖКХ, которым не доплачивают за их услуги, становятся должниками перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, сейчас уровень просроченной задолженности – 2,7 миллиарда. Впрочем, тут ситуация понемногу улучшается, долг на 6,2 процента меньше, чем был год назад.

Глава Коми Сергей Гапликов, председательствующий на заседании правительства, отметил, что хотя в нынешнем отопительном периоде ситуация с устойчивостью электро- и газоснабжения улучшилась, но одновременно возросло количество инцидентов в тепло- и водоснабжении. И пусть они некрупные, но необходимо проанализировать причины, принять меры, чтобы в очередной отопительный период улучшить все показатели.

Что касается задолженности бюджетных организаций за ЖКУ, то руководитель региона попросил подготовить анализ по территориям, где самое большое количество задолженности в бюджетной сфере, сделать выводы и выработать предложения, какие меры принимать в дальнейшем, в том числе административные.

Также Сергей Гапликов обратил внимание на вечную проблему: стоит положить на дороге свежий асфальт, как его тут же вскрывают для ремонтных работ на сетях.

– Мне только по Сыктывкару постоянно такие подборки с жалобами поступают. Коллеги, я предупреждаю глав муниципальных образований, если вы будете давать разрешение на проведение таких работ и потом не контролировать восстановление дорожного покрытия, будете за счет личных средств все это восстанавливать. Сердце кровью обливается: только асфальт положили, а через две недели кто-то копает. Синхронизируйте работы! Соберите представителей водоканала, тепловых сетей и других задействованных организаций и вместе составьте соответствующий график работ и четко ему следуйте, – высказался глава Коми.

Поскольку изрядная доля критики при обсуждении этой темы перепала мэру Сыктывкара Валерию Козлову, тот решил сразу прояснить ситуацию, отметив, что свежий асфальт ломают только в случае ЧП, когда есть опасность, что люди останутся без воды, тепла, света или газа. А так в администрации города проведено совещание с организациями, чьи сети проходят под землей, им показали план асфальтирования улиц, все расписались, что ознакомлены с ним, и обязались провести работы до того, как дорожное полотно начнут ремонтировать. Директор филиала Коми «Т Плюс» Юрий Цешковский, участвовавший в заседании, заявил, что так оно и было и что тепловики специально перекроили график замены труб на улицах Первомайской и Старовского, дабы не портить свежий асфальт, который там положат этим летом.

Свою лепту в дорожно-ремонтную тему решил внести прокурор Коми Сергей Бажутов, высказавшийся весьма критически о том, как мэрия контролирует качество восстановительных работ, после того, как труба починена и улицу нужно привести в первоначальное состояние. По его словам, поставщики ресурсов не заключают договоры с профессионалами в области ремонта дорог, предпочитая потом латать полотно своими силами.

– Они занимаются сетями, они знают, как выкопать, поменять трубу, после этого засыпать. Приезжает машина, поднимает кузов, вываливается кучка асфальта. Те же люди, которые там работали, лопатами раскидали, вот так постукали – на этом вся приемка заканчивается. Так? Так! Можно рассказывать все, что угодно, но в жизни происходит так. И все об этом знают. Вот и все! – эмоционально описал ситуацию прокурор.

Валерий Козлов попробовал было возразить, что «заплатки» на асфальт делаются по той же технологии, что и укладывалось родное дорожное полотно, но прокурор был неумолим.

– Все заплатки изначально либо выше уровня дороги, либо ниже. Еще никакого дождя не было, сезон не прошел. Никакого там слоя необходимого нет, никаких там ГОСТов никто не выполнял! – поделился наблюдениями Сергей Бажутов.

– Что ж, усилим контроль, проверим, – ответил Валерий Козлов.

Любопытно, что днем ранее во время планерки в администрации Сыктывкара обсуждалась та же самая тема – низкое качество восстановительных работ после ремонта сетей или же несвоевременное восстановление асфальта. Как следовало из доклада начальника управления ЖКХ Александра Гонтаря (подкрепленного, кстати, весьма красноречивыми фотослайдами), сейчас в городе 271 участок, который был вскрыт из-за ремонта подземных сетей, из них только 28 планируется восстановить до 20 июня нынешнего года. Судя по фото, показанным Александром Гонтарем, относительно нормально организации латают только поврежденные грунтовые дороги, с восстановлением асфальтовых дела порой обстоят из рук вон плохо. В частности, допускается укладка асфальтобетона вручную, без применения асфальтоукладчика и специализированной дорожно-строительной техники. Из-за низкого качества работ и материала асфальтовое покрытие довольно быстро приходит в негодность.

– Свыше 270 незакрытых ордеров на проведение земляных работ при ремонте сетей на сегодня, и из них в течение месяца закроют всего 28 – это ненормальная ситуация. Отговорки о том, что зимой невозможно привести в порядок участки, принимаются, но что сейчас, в период работы асфальтовых заводов, мешает массово выйти и устранить все раскопки?! Необходимо пересмотреть все ордера, составить понедельный план устранения мест вскрытий дорожного полотна с фотоотчетом об его исполнении. Кроме того, прошу проанализировать нормативную базу в части штрафов и предпринимаемых мер. Надо в кратчайшие сроки активизировать работу, – высказался Валерий Козлов на городской планерке.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru