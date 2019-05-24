Выпускники республики прощаются со школами

В этом году из школ Коми выйдут 4,5 тысячи одиннадцатиклассников, в республике наступило время последних звонков. В Коми национальной гимназии в этом году одиннадцатый класс оканчивают 46 юношей и девушек. 23 мая здесь, как и во всех школах Сыктывкара, было шумно и пестро от ярких лент через плечо, воздушных шаров и букетов.

При входе школьников и гостей встречала стайка девушек в национальных костюмах, которые дружно всех приветствовали на коми языке. Выпускников двух одиннадцатых классов можно было различить по цветам лент: «А» класс выбрал малиновые, «Б» класс – бирюзовые, в наряды точно таких же цветов, то ли намеренно, то ли случайно, оделись мамы выпускников, выступавшие с приветственной речью.

Даниил Брусов из 11 «А» признался, что пока так и не определился, где бы хотел учиться в дальнейшем, но в будущем хотел бы работать журналистом. А заодно через газету признался в любви своей классной руководительнице Татьяне Баженовой: «Татьяна Леонидовна, я вас очень люблю, вы мне как вторая мать!»

Кстати, незадолго до выпускного одиннадцатиклассники сняли трогательный видеоролик: звонили своим родителям по громкой связи и говорили: «Я очень тебя люблю». Вполне ожидаемо большинство родителей в ответ спрашивали: «Что случилось?» И только после долгих убеждений, что чадо высказывает свои чувства не потому, что чего-то натворило или находится на грани гибели, говорили: «Я тоже тебя очень люблю». Во время демонстрации этой записи многие родители, сидящие в зале, расплакались.

Мария Корнеева из «А» класса гимназии идет на золотую медаль, но чтобы получить ее, еще нужно сдать ЕГЭ по математике и литературе не менее чем на 75 баллов. Литературу нужно сдавать в понедельник, и хотя Маша уверяла, что совсем к экзамену не готова, велики шансы, что у нее все получится: девушка – призер олимпиад по литературе.

– Совсем не ощущается, что заканчиваю школу. Я училась здесь не 11 лет, а чуть меньше, но все равно успела привыкнуть ко всему, немного страшно, что будет дальше, – рассказала выпускница. – Хочу поступать на переводчика или на филолога, связать свою жизнь с литературой и языками.

Обычно потенциальному золотому медалисту поручают давать последний звонок, но Мария рассказала, что она звонить не будет, пошутив по поводу своего невысокого роста: мол, я хоть не особо отличаюсь от первоклассниц, но честь эту доверили другим.

Забавно, что через час с небольшим, когда должен был звенеть последний звонок, выяснилось, что первоклассница, которая его должна давать, куда-то спряталась.

Одноклассник Маши Корнеевой Тимофей Нутрихин после безуспешного розыска девочки, которую он должен был нести на плече, увидел в зале барышню явно постарше, на вид класса из четвертого, и взялся уговаривать ее выполнить почетную миссию. На задних рядах актового зала сердобольные родители предлагали поймать в коридоре ребенка поменьше. Но решительный Тимофей ответил, что и эту унесет, что и выполнил с честью.

Директор гимназии Елена Ярошенко пришла сюда работать 24 года назад, двадцать лет спустя возглавила это учебное заведение. Подсчитывая, в который раз она провожает выпускников, обнаружила, что в юбилейный, двадцатый. Дело в том, что, когда она стала здесь учителем, в гимназии самым старшим классом был восьмой, и выпускные для одиннадцатиклассников начались позже.

– Каждый раз перед последним звонком я продумываю, что скажу, сочиняю речь, даю себе слово, что на этот раз буду говорить спокойно, размеренно. И каждый раз, когда доходит дело до выступления, складывается своя речь, и каждый раз мы вместе со всем залом прощаемся с нашими птенцами очень эмоционально, – рассказала Елена Ярошенко. – Радостно, что ребята становятся на крыло, уходят в самостоятельную жизнь, но ведь они навсегда уходят из стен гимназии, теперь будут только гостями. Хотя, может, некоторые и вернутся, среди учителей у нас есть наши выпускники.

На последний звонок в Коми национальную гимназию пришел мэр Сыктывкара Валерий Козлов и пробыл на празднике от начала до конца, так что едва потом не опоздал на аналогичное мероприятие в свою родную 21-ю школу, из которой затем отправился в Женскую гимназию.

– Больше я просто физически ни в какую школу не успею сегодня, а везде хочется побыть от начала до конца. Везде очень теплая атмосфера, везде очень искренне проходит этот день, – пояснил мэр города. – Сам я, конечно, помню свой последний звонок, это знаковый день в жизни любого выпускника. Меня, как и многих других выпускников, переполняли ожидания, вера в хорошее будущее, но тем не менее накатывали слезы грусти, что нужно расставаться со своими одноклассниками, с педагогами, со школой. Впереди у нынешних выпускников тоже большие горизонты, и им нужно четко понять, куда они хотят дальше идти, выбрать свой путь, встать на него и шагать, будучи уверенным в себе.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com/amogosykt