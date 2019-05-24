В столице Коми проходят президентские состязания

21 мая на республиканском стадионе в Сыктывкаре стартовали всероссийские соревнования «Президентские спортивные игры». В программу стартов входят плавание, шашки, настольный теннис и многие другие виды спорта. Участвует более восьмидесяти школьников из разных городов и районов Коми.

Игры проходят ежегодно для привлечения подростков к занятиям физкультурой и спортом. Школьники соревнуются на разных спортивных площадках города. Корреспондент «Республики» побывал на легкоатлетических баталиях, которые проходили на республиканском стадионе. Ребята отчаянно сражались за первые места в эстафетах, подбадривали друг друга и внимательно слушали наставления учителей физкультуры. Старты завершатся 25 мая на стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Школа-победитель представит команду на финальном этапе, который пройдет в Краснодарском крае. В прошлом году в финал прошла сыктывкарская школа №9 и заняла седьмое общекомандное место.

Ярослав СЕВРУК

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