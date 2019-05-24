Студенты выполнили нормативы ГТО

21-22 мая в столице Коми прошел региональный фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов. В испытаниях комплекса участвовало около семидесяти учащихся республиканских вузов и ссузов.

В первый день молодежь тестировали в плавании, а также в зальных видах: наклоне вперед, сгибании и разгибании рук и подтягивании на высокой перекладине. На следующий день студенты метали семисотграммовые муляжи гранат на запасном поле республиканского стадиона и бегали на короткие и длинные дистанции. Интересно было наблюдать, как преподаватели физкультуры болели за своих подопечных.

– Ну как так можно кидать? Как так можно? Ни одного очка команде не принесли, – сокрушался преподаватель физкультуры из Сыктывкарского медколледжа имени И.П. Морозова, наблюдая, как раз за разом студенты бросали снаряды так, что они уходили с нужной траектории, вылетая из очковой зоны.

После метания гранат он еще долго не мог понять, почему подопечные неправильно бросали снаряды: «Я же вам показал, как надо!» Позже ребята рассказали корреспонденту «Республики», что, кроме короткого инструктажа до начала испытания, больше к метанию никак не готовились. К сожалению, на базе медколледжа возможности как следует подготовиться не было.

Первый фестиваль ГТО прошел в 2014 году среди школьников, а среди студентов он проводится третий год подряд. Для участия в фестивале в команды набирают самых спортивных ребят того или иного учебного заведения. Эти студенты регулярно выполняют нормативы и имеют уже по нескольку золотых знаков в разных возрастных ступенях. В региональном центре тестирования ГТО «Республике» сообщили, что в фестивале участвовали десять команд, победили представители Сыктывкарского госуниверситета.

Ярослав СЕВРУК

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