Лыжный стадион «спасли» от пожара

Пожарные машины, носилки и чиновники с огнетушителями. Этот «натюрморт» можно было увидеть 21 мая на тренировке «Обеспечение безопасности на объектах спорта», прошедшей на базе республиканского стадиона имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, по легенде учений, пожар произошел в кафе. До начала тушения представители Главного управления МЧС России по Коми подробно разобрали с представителями спортивной отрасли (директорами спортшкол, сотрудниками минспорта) действия при эвакуации. Обратили внимание на ошибки и возможные нюансы во время возгорания.

Участникам также показали, как будет разворачиваться операция по тушению пожара и спасению человека, оставшегося в задымленном помещении. Кроме отработки всех действий во время возгорания, собравшиеся смогли задать вопросы представителям МЧС и получить исчерпывающие ответы из первых уст. Все желающие также попрактиковались в работе с огнетушителем.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено пресс-службой Министерства спорта РК