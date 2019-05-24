«Генерация» поспорит за бронзу с «Самарой»

В борьбе за бронзу чемпионата суперлиги сыктывкарская мини-футбольная команда «Новая генерация» встретится с клубом «Динамо Самара». Команда из Самары 21 мая уступила в решающем матче полуфинальной серии «Тюмени», а «Генерация» до этого не справилась с московским «КПРФ».

Матчи за бронзовые медали вызывают большой интерес не только среди болельщиков, но и среди футбольных экспертов. В этих играх встретятся команды, сотворившие сенсации в четвертьфиналах. Самарцы выбили из плей-офф «Синару» из Екатеринбурга, которая заняла третье место в регулярном чемпионате, а «Генерация» справилась с клубом «Газпром-ЮГРА», занявшим первое место. У желто-синих негативная статистика во встречах с волжанами. В этом сезоне в регулярном чемпионате команды провели четыре поединка: две встречи в Самаре завершились ничьими, а дома сыктывкарцы дважды уступили.

Самарцы будут иметь преимущество своей площадки в серии, так как заняли в «регулярке» шестое место, а у «Генерации» было восьмое. Первые два матча желто-синие проведут на выезде 27-28 мая. В столице Коми команды сыграют 31 мая и 1 июня. Если серия продлится до пяти игр, то решающий матч также состоится на площадке волжан 4 июня.

Ярослав СЕВРУК

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