Елизавета Сысоева в финале юношеской Евролиги

В Сербии завершился полуфинал восточной зоны юношеской Евролиги. В турнире по стрельбе из пневматического оружия в составе сборной России успешно выступила стрелок из Усть-Куломского района Коми Елизавета Сысоева.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, в турнире участвовало 36 человек из Сербии, Хорватии, Украины и России. Соревнования включали в себя стрельбу из винтовки и пистолета. В обеих дисциплинах сборная России заняла второе место. В стрельбе из винтовки россияне набрали 49 очков, почти треть из них – 15 – принесла команде Елизавета Сысоева.

По итогам турнира Россия прошла в финальный этап юношеской Евролиги, который пройдет в октябре в Будапеште. Как отметил тренер Елизаветы Сысоевой Александр Паршуков, его подопечная уверенной поступью идет вслед за другой прославленной уроженкой Усть-Куломского района Екатериной Паршуковой. Екатерина в прошлом дважды выигрывала Евролигу в составе российской сборной.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено

пресс-службой Министерства спорта РК