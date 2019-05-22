В Коми выбрали книги года

Подведены итоги республиканского литературного конкурса «Лучшая книга года – 2018». Победителей наградили 17 мая в Доме дружбы народов Коми.

В конкурсе участвовало двенадцать книг на русском языке и десять на коми языке. Из них в номинации «Лучшая книга года на коми языке» – пять книг, «Лучшая книга года на русском языке» – шесть книг и «Лучшая книга для детей» – одиннадцать книг.

Победителем среди книг на коми языке стал сборник стихов Михаила Елькина «Зарава» («Березовый сок»). Лучшим изданием 2018 года на русском языке признана книга Павла Лимерова «Иван Алексеевич Куратов» из серии о выдающихся людях Коми земли «Республика Коми: люди и время».

В «детской» номинации жюри определило двух победителей – сборник рассказов и сказок Елены Габовой «Вареная сосулька» и сборник рассказов и повестей Валентины Ивановой «Биа ӧгыр» («Уголек»).

При отборе учитывалось художественное и культурное значение книги, своеобразие и оригинальность творческого замысла, а также высокое качество оформления и полиграфического исполнения.

Напомним, что конкурс проводится региональным Министерством национальной политики совместно с Союзом писателей Республики Коми с 2010 года.

Артур АРТЕЕВ

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