Большая рыба Юрия Лисовского

Персональная выставка сыктывкарского художника Юрия Лисовского открылась 17 мая в выставочном зале Национального музея Коми. В экспозиции «Архаическая дорога» порядка четырех десятков графических работ, а также большая рыба, вырезанная из дерева.

На выставке представлены как уже известные полотна серии «Сотворение мира», «Жернова времени», так и новые работы художника, каждая из которых – своеобразное путешествие в мир символики этнофутуризма.

Юрий Лисовский приурочил открытие выставки к своему юбилею. В апреле сыктывкарцы могли увидеть более восьмидесяти его фоторабот на выставке «Состояние+» в зале сыктывкарского Центра культурных инициатив «Югöр». Сейчас художник представил свое графическое творчество.

– На выставку я отобрал 38 работ, созданных за последние пять лет, – рассказал «Республике» Юрий Лисовский. – Архаическая дорога – это некий путь. Я всегда любил рисовать, и эта дорога из самого детства идет и продолжается. Хочу перейти на новые форматы и цвет и не останавливаться на этом пути. Деревянную рыбу вырезали на станке из твердой древесины граба по моему эскизу. Вначале я планировал повесить рыбу на стену, но потом решил отставить на столе, чтобы каждый посетитель выставки смог сделать себе на память сувенир.

Для того чтобы сделать сувенир, на резную рельефную поверхность рыбы нужно положить лист бумаги и закрасить его мелками. Получается цветная прорисовка – оттиск. Так каждый посетитель выставки может приобщиться к этнофутуризму и унести с собой на память частичку выставки. Все работы Юрия Лисовского связаны с коми мифологией. Его любимые образы – это рыбы, лоси, медведи, утки, древо жизни.

Важным направлением деятельности Юрия Лисовского является художественное оформление журнала «Арт». Сложные сплетения образов мифологии в графике художника создают уникальность и неповторимость издания.

С юбилеем мастера пришли поздравить сенатор от Коми Валерий Марков, председатель республиканского парламента Надежда Дорофеева и вице-спикер Валентина Жиделева. Надежда Дорофеева вручила художнику благодарность от регионального Госсовета и часы с гравировкой.

– Юрия Лисовского по праву можно назвать духовной гордостью нашей республики, – отметила Надежда Дорофеева. – Он скромный человек, но глубина картин свидетельствует о том, что у художника уникальное мышление.

Юрий Лисовский – один из самых ярких представителей этнофутуристического направления в финно-угорском современном искусстве. Его первая выставка прошла в 1994 году. Участник республиканских, международных выставок и фестивалей, международного скульптурного симпозиума «Финно-угорский мир. Природа и этнос». Работает в направлениях этнофутуризм, графика, живопись, дизайн, фотография.

Артур АРТЕЕВ

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