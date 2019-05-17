В центре внимания – инклюзивное образование

На площадке Дома дружбы народов встретились представители органов власти, начальники муниципальных управлений образования, руководители и их заместители, педагоги, психологи образовательных организаций, родители детей-инвалидов, представители общественных и некоммерческих организаций.

Они собрались, чтобы обсудить актуальное состояние и пути развития инклюзивного образования в Коми, выявить и распространить лучшие социальные и образовательные практики, сообщает портал правительства РК. Модератором встречи стала председатель Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Маргарита Колпащикова.

От лица правительства республики и по поручению главы региона Сергея Гапликова со словами приветствия и благодарности выступила вице-премьер Наталья Михальченкова. Обращаясь к участникам конференции, она отметила, что такой формат встречи позволяет находить пути организации инклюзивного образования в республике, следить за тем, что происходит на стыке разных направлений государственной политики в отношении образования детей, требующих особых условий для обеспечения их прав на полноценное развитие, а также профессиональное и социальное становление.

– В республике проживает 3,5 тысячи детей-инвалидов и 12 тысяч детей с ограничениями по здоровью, и каждый из них должен иметь все условия для получения образования. В 2019 году республика получила 24 миллиона рублей на развитие материально-технической базы специальных школ, еще 8 миллионов на создание центра по работе с семьями, в которых есть дети с инвалидностью. Развивая направления по инклюзивному образованию, мы можем претендовать и на дальнейшую поддержку государства. При этом реализация национального проекта «Образование» зависит от всего региона: и от власти, и от образовательных организаций, – подчеркнула вице-премьер.

В Коми сегодня 7 тысяч детей с особенностями развития получают образование: ходят в детские сады, учатся в школе или занимаются с педагогами дистанционно.

Как сообщила министр образования региона Наталья Якимова, каждая четвертая школа в Коми функционирует или имеет опыт инклюзивного образования. Во всех детских садах республики создана минимальная доступная образовательная среда.

Наталья Якимова отметила, что инклюзивное образование позволяет обеспечить равный доступ детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации их права на инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдение права родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения для ребенка.

– Самое главное, что мне больше всего нравится в нашей сегодняшней встрече, это обмен опытом и налаживание взаимодействия. Две эти составляющие, я считаю, должны быть на первом месте, – подчеркнула председатель КРО Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова. – Опыт организации инклюзивного образования в республике колоссальный. У нас на сегодня создана система специального образования, такая, что, наверное, не во всех регионах есть. Но мы должны развиваться дальше. От всех вас мы очень ждем предложений. Огромнейший посыл у меня к родительскому сообществу. Мы должны объединиться, чтобы понять, что нужно сделать, какие шаги предпринять для того, чтобы наши дети получали образование и чтобы им было хорошо.

Работа конференции проходила одновременно на пяти тематических площадках, каждая их которых была посвящена определенному уровню образования.

На площадке детского сада № 53 представили модель инклюзивного образования современной дошкольной образовательной организации. Опыт работы организации инклюзивного образования продемонстрировали в школе № 18. В детском технопарке «Кванториум» работала площадка «Дети с инвалидностью в среде дополнительного образования: проблемы и пути решения». В Коми республиканском институте развития образования специалисты обсудили профессиональное развитие педагогов в сфере инклюзивного и специального образования.

Практико-ориентированные площадки по теме «Проектирование образовательно-воспитатель-ного процесса инклюзивного профессионального образования» работали для участников конференции на базе Сыктывкарского колледжа сервиса и связи.

Лина ПЕРОВА