Сур лагун от сенатора Маркова

Старинный бочонок для пива с Удоры, отлитая на Нювчимском заводе трехликая маска индийского божества и резак для изготовления деревянных ложек пополнили фонды Национального музея Коми на этой неделе.

16 мая в музее прошла традиционная музейная ассамблея. В этот день здесь собрались сотрудники музея, дарители, участники образовательной программы «Клуб друзей музея» и все те, кто неравнодушен к истории и культуре родного края.

В рамках мероприятия прошло традиционное чествование тех, кто пополняет фонды музея предметами из личных коллекций, обогащая общую историю. Всего за год музей получил от дарителей порядка двухсот разных предметов.

Одним из почетных дарителей в этом году стал член Совета Федерации РФ Валерий Марков. Сенатор преподнес музею семейную реликвию – сур лагун (так по-коми называют пивной бочонок). Его он привез из родного Удорского района. На бочонке вырезана дата изготовления – 1869 год (артефакту ровно полтора века!). Рядом с датой вырезан родовой пас владельца. Директор Национального музея Коми Ирина Котылева отметила, что экспонаты с такими отметками – большая редкость. Помимо бочонка Валерий Марков подарил музею две копии старинных карт Коми края.

Историк Людмила Кучеренко рассказала о деревянных ложках, которые изготавливал ее дед, и подарила музею старинный резак для ложек. Сыктывкарка Раиса Кравченко преподнесла в дар чугунную маску трехликого индийского божества, которую ей изготовили в подарок на Нювчимском чугунолитейном заводе. Настенное украшение было изготовлено в единственном экземпляре.

На музейной ассамблее прозвучали слова благодарности в адрес музейных сотрудников и партнеров за личный вклад в дело сохранения культурного наследия Республики Коми.

Артур АРТЕЕВ

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